SG Heide Volleys: Landesliga-Meister ohne Fehl und Tadel

Von: Arek Marud

Die SG Heide Volleys haben ihr Meisterstück perfekt gemacht (oben von links): Jarla Schmidt, Silja Strauß, Alina Kahlert, Fine Marieke Seidel, Janina Pascher, Pia Marie Holzwarth, Trainer Michael Oelsner; unten von links: Fiona Schmidt, Kirstin Weissert, Ariane Weinkämper, Anne-Katrin Kraft. © Privat

In einer bisher perfekten Saison ist der Titel perfekt! Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Heide Volleys haben ihr Meisterstück endgültig realisiert und steigen in die Verbandsliga auf.



Stelle/Uelzen – Vor zehneinhalb Jahren mussten sich Holdenstedts Volleyballerinnen aus der Regionalliga abmelden und einen kompletten Neuanfang wagen. Jetzt steigen sie als SG Heide Volleys, ein aus 2018 resultierender Zusammenschluss der Volleyballsparten des SV Holdenstedt und TV Uelzen, zumindest in die Verbandsliga auf.

Der Spitzenreiter gewann souverän beim Tabellenzweiten TSV Stelle mit 3:0 und führt die Tabelle drei Spieltage vor Saisonende uneinholbar mit der Traumbilanz von neun Siegen aus neun Spielen und sage und schreibe 27:0 Sätzen an. Laut Trainer Michael Oelsner gibt es niedersachsenweit nur noch zwei weitere Teams in der laufenden Spielzeit ohne Satzverlust. Doch keine der Mannschaften spielt so hoch wie die Heide Volleys.





Ein langer Prozess ist damit abgeschlossen. Vor acht Jahren übernahm Oelsner die Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von knapp über 20. Viele aus dieser Anfangszeit sind noch immer dabei, inzwischen Ende 20 oder Anfang 30 und teils schon Mütter. Logischerweise deutlich gereift, technisch stark verbessert und mental gefestigt gab es jetzt den Lohn für die kontinuierliche Arbeit. Die Mechanismen funktionieren inzwischen fast blind bzw. taub. Oelsner: „Das Team hat ein Verständnis entwickelt. Manchmal muss ich nichts mehr sagen. Da reicht ein Blick aus.“



Den allerletzten Kick verliehen dem letztjährigen Vizemeister zwei späte Neuzugänge. Anne-Katrin Kraft kehrte aus beruflichen Gründen nach Uelzen zurück. Mit ihren 47 Jahren und Regionalliga-Einsätzen ist sie die mit Abstand Erfahrenste und sorgt dank ihrer Größe von fast 1,90 Metern für enorme Durchschlagskraft auf der Mittelangreiferposition. Ex-Oberliga-Spielerin Ariane Wienkämper, Freundin des Ex-Holdenstedter Spielers und früheren Zweitliga-Akteurs Malte Dreyer, garantiert auf der gleichen Position ebenfalls Offensivpower.



Du kannst sie nachts aufwecken und sie ist sofort hellwach.



Aber auch das bis bisherige Spielerinnen-Material bietet viele Facetten. Die Schwestern Kristin Weissert und Silja Strauß zählen laut Oelsner auf der Zuspielerin-/Libera-Position zu den besten ligaweit.



Fine Marieke Seidel hat als Diagonal- und Außenangreiferin an Flexibilität dazugewonnen. Alina Kahlert glänzt bei der Annahme. „Du kannst sie nachts aufwecken und sie ist sofort hellwach“, lobt Oelsner. Aber auch (Ergänzungs-)Spielerinnen wie Janina Pascher seien wichtig fürs Teamklima. „Sie gehört nicht zur ersten Sechs, akzeptiert es aber und ist trotzdem dabei“, freut sich der Coach. Die aktuell kürzertretende Fiona Schmidt unterstützt das Team als passives Mitglied bei Auswärtsspielen und kümmert sich um den Nachwuchs von Schwester Jarla. Apropos Kinder. „Viele haben inzwischen Familie und sind Mütter. Aber sie haben weiterhin Lust auf Volleyball“, berichtet Oelsner.



SG Heide Volleys: Weiße Weste wahren

Trotz spielerischer Klasse: Die makellose Bilanz und bedingungslose Dominanz überrascht alle. „Das gibt es ganz selten“, schwärmt Oelsner. Beinahe wäre die weiße Weste ausgerechnet in Stelle flöten gegangen. Im ersten Satz lagen die Heide Volleys mit 11:18 hinten, hielten aber dem Druck stand und gewannen mit 25:20 und nach einem 25:17 und 25.13 schließlich souverän das gesamte Match. Nach dem Titel soll nun die Krönung folgen. Oelsner: „Wir wollen in den letzten drei Spielen ohne Satzverlust bleiben.“



SG Heide Volleys: Weissert, Kahlert, Wienkämpfer, F. Schmidt, Pascher, Seidel, J. Schmidt, Strauß, Kraft, Holzwarth.