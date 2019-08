Seit 24 Jahren ein Renner

Das Wrestedter Mannschaftsturnier hat nichts von seiner Popularität eingebüßt. An diesem Wochenende findet nun die Jubiläumsveranstaltung in der großen Wrestedter Sporthalle statt.

Wrestedt – 1995 begann alles in einem kleinen Rahmen. 24 Jahre später zählt das 4er Mannschaftsturnier der Tischtennissparte des TSV Wrestedt/Stederdorf zu einem der größten in ganz Norddeutschland.

An diesem Wochenende steigt in der großen Wrestedter Sporthalle nun das Jubiläumsturnier.

85 (!) Mannschaften werden bei der 25. Auflage dabei sein. „Als 1995 alles ganz klein begann, habe ich mir nicht vorgestellt, dass sich diese Veranstaltung zu einem der größten Tischtennnis-Turniere Norddeutschlands entwickeln würde“, erzählt der Cheforganisator und Mann der ersten Stunde Olaf Mathes.

Seit Mitte der 90er Jahre haben sich sehr viele Vereine aus ganz Deutschland in Wrestedt blicken lassen und dabei stets von der tollen Organisation und Geselligkeit geschwärmt.

Auch das diesjährige Zahlenwerk ist imposant: 85 Teams und 360 Aktive treten in fünf Spielklassen gegeneinander an. Die Teams kommen aus Bremen, Kiel, Hamburg, Brandenburg, Berlin, Potsdam, Hannover, Leverkusen, Köln und Stuttgart. Zum dritten Mal ist der TTV Gottsdorf-Persenbeug aus Niederösterreich dabei. Alle eint ein Ziel: Saisonvorbereitung auf hohem Niveau kurz vor dem Start der Punktspielserie.

Am morgigen Freitag ab 19 Uhr startet die Herren-5-Klasse (QTTR bis 1450, Kreisliga/Kreisklasse) mit 21 Mannschaften. Das Endspiel findet gegen 3 Uhr nachts statt. VfL Suderburg, TSV Bienenbüttel, Post SV Uelzen, MTV Gerdau, Team Uelzen und der TSV Wrestedt/Stederdorf vertreten hier die Uelzener Farben.

Am Sonnabend geht es ab 10 Uhr mit den Herren 3 (QTTR bis 1700, Bezirksliga/-klassen) weiter. Unter den 27 Teams (!) ist auch der Post SV Uelzen dabei.

Als Höhepunkt spielt am Sonnabend ab 15 Uhr die offene Herrenklasse (Bezirks- bis Regionalliga). Mit dabei ist Juniorennationalspieler und AZ-Sportler des Jahres 2018 Vincent Senkbeil, der in Wrestedt das Tischtennisspielen erlernt hat. Der deutsche Schüler-Vizemeister tritt in einer gemischten Mannschaft an. Schon seit zehn Jahren dabei ist der ehemalige Spieler von Sperber Veerßen, Martin Scholz (SC Hemmingen-Westerfeld/Verbandsliga), der für ein Ü40-Allstarteam im Einsatz ist. Auch hier findet das Endspiel spät gegen 2 Uhr statt.

Am Sonntag spielen ab 10 Uhr die Herren 4 (QTTR bis 1550/Kreisliga). Darunter ist auch der MTV Gerdau. Erstmalig dabei ist der SC Pulheim (Köln) mit Sylvia Fröhling (geb. Lüdtke). In den 80er Jahren spielte sie für den Post SV Uelzen und SV Sperber Veerßen und wurde mehrfach Kreismeisterin. Für die Kölner läuft auch der ehemalige Wrestedter und frühere Spieler des SV Holdenstedt, Bernd Kakuschke, auf.

Parallel starten die Herren 2 (QTTR bis 1850, Landes-/Bezirksoberliga). Unter den zwölf Mannschaften ist auch der Mitfavorit und Vorjahresdritte Post SV Uelzen. Dazu ein gemischtes Team Uelzen. Die Endspiele finden zwischen 18 und 19 Uhr statt.