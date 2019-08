Mit sehr hartem Boden gekämpft

Schwemlitz – Über 60 Helfer vom MC Ebstorf und aus umliegenden Vereinen waren erforderlich, um die spektakulären ersten beiden Läufe der Deutschen Jugendtrial Meisterschaft zu bewältigen.

Diese „dsmj“ (Deutsche Motorsport Jugend)-Wettkämpfe fanden auf der Trialanlage des MCE in Schwemlitz statt.

107 Akteure dabei

107 Starter waren von den Landesverbänden für die Teilnahme nominiert. Das Starterfeld wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese wurden zeitgleich mit einer Minute Abstand je Fahrer und auf den Rundkurs (zehn Sektionen) ins Rennen geschickt. Die Sektionen waren von jedem Starter in drei Runden zu befahren – bei einer Gesamtfahrzeit von fünf Stunden.

Gestartet wurde in dem großen Festzelt auf einer Bühne. Aufgrund sommerlicher Temperaturen und der doch sehr anspruchsvoll gesteckten Sektionen hatten die Begleitfahrer reichlich zu tun. An schwierigen Stellen dienten sie als Fänger, andererseits mussten sie die Fahrer mit einem ordentlichen Vorrat an Getränken versorgen.

Schwere Verhältnisse

Vom MC Ebstorf waren mit Manuk Mkrtcjan, Simon Herzog und Jannis Stark drei Akteure in der Klasse „dmsj Deutscher Jugend Trial Pokal“ am Start. Sie hatten, wie das gesamte Starterfeld, mit dem sehr harten und trockenen Boden zu kämpfen und konnten den vermeintlichen Heimvorteil nicht nutzen. Am Ende reichte es an beiden Tagen nur zu Platzierungen im hinteren Drittel des Teilnehmerfeldes.

Böhnert im Mittelfeld

In der Klasse 5 startete Victor Böhnert. Von Anfang an baute er die erforderliche Wettbewerbsspannung auf und kam entsprechend gut in die Veranstaltung hinein.

Da er erst seit knapp zwei Jahren in den Rasten unterwegs ist, waren die Erwartungen nicht so hoch gesteckt, aber an beiden Tagen lief es jeweils ähnlich gut mit nicht-erwarteten Platzierungen im Mittelfeld.

Bei der Siegerehrung im großen Festzelt wurden die Tagessieger der dmsj-Meisterschaft geehrt. Aus den Ergebnissen wurden die Wertungen für den ADAC-Bundesjugendendlauf und die ADAC- Mannschaftsmeisterschaft herausgezogen.

Der MC Ebstorf bedankte sich im Anschluss an die beiden Wettkampftage zudem bei den zahlreichen Unterstützern, ohne die diese Motorsport-Großveranstaltung nicht zu schaffen gewesen wäre. Dazu zählt neben Verpächter Wolf Hohl, der das Fahrerlager bereitgestellt hat, unter anderem auch die Feuerwehr Schwemlitz mit den Hilfeleistungen beim Fahrerlagerdienst oder auch die Gemeinde Rosche bei der Bereitstellung der Duschmöglichkeiten. rw