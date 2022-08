27. Seeparklauf Bad Bodenteich: 157 Starter trotzen der Bullenhitze

140 Läufer und 17 Wanderer

+ © Friedhelm Knüppel Im Fokus: Organisationsleiter und TuS-Vorsitzender Friedhelm Schulz (oben links) ehrte im 5000-Meter-Lauf der Frauen die Siegerin Franziska Tipp sowie Dagmar Stolte (links) und Karin Franzke-Machel. © Friedhelm Knüppel

Von Bernd Klingebiel

Hitzeschlacht in Bad Bodenteich: Bei der 27. Auflage des Seeparklaufes gingen am Freitag (12. August) bis in den Abend hinein insgesamt 140 Läufer und 17 Wanderer auf die von ihnen gewählten Laufstrecken.

Bad Bodenteich - Die beiden Hauptläufe über 5.000 und und 10.000 Meter stellten in diesem Jahr besonderer Anforderungen an alle Teilnehmer, weil rund ein Drittel der Strecke der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war und die Temperaturen noch immer um die 30 Grad betrugen. Dennoch erreichten die Läufer und Läuferinnen Zeiten, die ansonsten nur bei gemäßigten Temperaturen verbucht würden, erklärte Organisationsleiter Friedhelm Schulz in einer ersten Bilanz. Der Lauf bildete traditionell den Auftakt für das Bad Bodenteicher Seeparkfest am Wochenende.