Sechserpack: Suderburgs Oliver Menges schießt Jastorf ab

Chancenwucher habe seine Elf gegen Ripdorf betrieben, meinte Wriedels Trainer Mathias Grabs. Beispiel gefällig? Torwart Florian-Kevin Ladewig liegt am Boden, kann nichts mehr beschicken, doch Lasse Nimz (rechts) schießt aus vier Metern den Ball Richtung Eckfahne. © Immo de la Porte

Das war klarer als gedacht. Der TSV Wrestedt/Stederdorf entschied in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd das Derby gegen den SV Stadensen mit 4:0 für sich.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – An der Tabellenspitze tat sich derweil nichts, denn die Topteams wurden jeweils ihren Favoritenrollen gerecht, mussten allerdings teilweise hart dafür arbeiten. Am Tabellenende feierte Oetzen/Stöcken einen Last-Minute-Sieg gegen den MTV Dannenberg und sprang auf Platz elf.

TSV Wriedel - Germania Ripdorf 5:0 (3:0)

Gegen ersatzgeschwächte und sehr defensiv orientierte Ripdorfer fehlte es den Wriedelern trotz großer Überlegenheit an Tiefe und Wucht im letzten Drittel. Erst ein von Sebastian Waschull an Lasse Nimz verursachter und vom kurz zuvor eingewechselten Marcel Zetler verwandelten Strafstoß brachte den TSV auch ergebnistechnisch in die Spur. Der hätte vor allem im zweiten Durchgang das Ergebnis deutlich höher gestalten können. „Wir müssen viel mehr Tore schießen. Da war schon ein bisschen Wucher dabei“, kritisierte Trainer Mathias Grabs die Chancenverwertung, zeigte sich aber insgesamt vom Auftritt seiner Elf zufrieden.



VfL Suderburg II - TSV Jastorf 10:1 (4:0)

Der Tabellenletzte aus Jastorf war nur ein bemitleidenswerter Spielball des VfL Suderburg. Der zeigte sich in Torlaune und gewann zweistellig, auch dank eines Sechserpacks von Stürmer Oliver Menges, der sein Torekonto auf 26 aufstockte. „Er steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss“, kommentierte Kapitän und Co-Trainer Timo Oberin trocken. Gegen tiefstehende Gäste hatte der VfL trotz klarer Führung noch Luft nach oben (Oberin: „Da waren wir zu nervös, wollten immer gleich den entscheidenden Ball spielen“), steigerte sich nach Wiederbeginn. Die fair auftretenden Jastorfer kamen durch einen abgefälschten Distanzschuss von Niklas Zanders kurz vor dem Ende wenigstens noch zum Ehrentreffer.

TuS Liepe - TuS Wieren 0:2 (0:1)

Durchaus arbeiten musste Tabellenführer TuS Wieren, ehe der Sieg in Liepe feststand. Auf einem sehr schwierig zu bespielenden Platz brachte Sebastian Schulz seinen TuS nach 13 Minuten nach vorn, anschließend hatten die Wierener gegen einen auf Konter und lange Bälle setzenden Gastgeber mehr vom Spiel, mussten aber immer auf der Hut sein. „Die hatten auch ein, zwei Chancen, da kann immer mal einer reinrutschen“, meinte Trainer Mike Schneider. Er durfte erst in der Nachspielzeit aufatmen, als erneut Schulz am zweiten Pfosten zum 0:2 einschob. „Es war schwer“, fasste Schneider zusammen.



TSV Lehmke - VfL Böddenstedt 0:1 (0:0)

Große Schwierigkeiten hatten die favorisierten Böddenstedter. Mehr als eine leichte optische Überlegenheit und das fein rausgespielte Tor des Tages von Niklas Linse nach 66 Minuten sprang für die Schwarz-Gelben nicht heraus. Die abstiegsgefährdeten Hausherren hielten nicht nur mit, sondern hatten auch drei ganz dicke Torchancen, die sie allerdings sämtlich liegen ließen. „Das war mit unser bestes Saisonspiel. Ein Unentschieden wäre drin gewesen, mit Glück können wir sogar gewinnen“, haderte Lehmkes Betreuer Arne Scheele mit dem Ergebnis und der knapp verpassten Überraschung.



TSV Wrestedt/Stederdorf - SV Stadensen 4:0 (2:0)

Nach zerfahrenem, ausgeglichenem Beginn brachte Toni Gruner seine Wrestedter gleich mit der ersten Gelegenheit in Führung. Das gab klaren Rückenwind für den TSV, der im Gegensatz zum SV Stadensen fortan im Derby-Modus war und durch den eingewechselten Glenn Funk auf Pausen-2:0 erhöhte. Beide Tore wurden kurioserweise durch lange Schläge von Torwart Christoph Weiß eingeleitet. Spannung vor den 185 zahlenden Fans kam auch in der zweiten Halbzeit nicht auf, da Jonah Burmester nach 50 Minuten schnell den Sack zumachte. Dirk Hardt stellte vom Elfmeterpunkt den Endstand her. „Das war souverän und auch in der Höhe verdient“, bilanzierte TSV-Sprecher Eike Kirch.



SC Uelzen - TSV Suhlendorf 1:0 (0:0)

Am Fischerhof lief schon die vierte Minute der Nachspielzeit, als Darius Dominique Drumariu im Strafraum einen Diagonalball perfekt annahm und zum umjubelten Tor des Tages einschoss. „Wir können das Spiel früher entscheiden, die Chancen waren da“, fand Trainer Ermir Vajushi. Die größte Gelegenheit der überlegenen Heimelf vergab Patrick Griffel, der mit einem Strafstoß an TSV-Keeper Tristan Wiechel-Kramüller scheiterte. „Suhlendorf hat sehr stark gekämpft und uns das Leben schwer gemacht“, lobte der SC-Coach den Gegner.



SC Kirch-/Westerweyhe - VfL Breese/L. II 3:0 (3:0)

Zur Halbzeit führte der SCK zwar 3:0, war aber zunächst keineswegs drei Tore besser. „Das war schmeichelhaft, spiegelt das Spiel nicht wider. Breese war ein griffiger Gegner, ich hätte die nicht so stark erwartet“, fasste Harald Voigts vom SCK-Trainerteam das Geschehen des ersten Durchgangs zusammen. Nach der Pause verfielen die Gastgeber angesichts der klaren Führung nicht in einen Verwaltungsmodus, legten im Gegenteil noch eine Schippe drauf und verdienten sich nun auch das Resultat. Tore fielen jedoch nicht mehr.



SVG Oetzen/Stöcken - MTV Dannenberg 2:1 (1:0)

Später Jubel, späte Erleichterung bei der SVG, die erst in der Schlussminute durch den Kopfball von Malte Groß in den Winkel zum gefeierten 2:1 traf. „Das war einfach nur glücklich“, sagte der SVG-Trainer Karsten Kröger und meinte damit nicht nur den späten Zeitpunkt, sondern auch den Spielverlauf. Denn der MTV stellte trotz Unterzahl ab der 38. Minute die bessere Mannschaft, sündigte aber gerade in der zweiten Halbzeit bei der Chancenverwertung. „Wir waren da völlig von der Rolle. Das war Kampf pur“, befand Kröger ehrlich.



Die Ergebnisse TSV Wriedel - Germania Ripdorf 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Zetler (25./Strafstoß), 2:0 Bahr (26.), 3:0 Schusdzarra (43.), 4:0 Lasse Nimz (48.), 5:0 Zetler (70.). VfL Suderburg II - TSV Jastorf 10:1 (4:0) Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Menges (17./24./27./39.), 5:0 Scherer (48.), 6:0 Menges (53./Strafstoß), 7:0 Engelmann (55.), 8:0 Menges (67.), 9:0 Oberin (74.), 10:0 Köpplin (83.), 10:1 Zanders (85.). TuS Liepe - TuS Wieren 0:2 (0:1) Tore: 0:1, 0:2 S. Schulz (13./90.+2). TSV Lehmke - VfL Böddenstedt 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Linse (66.). TSV Wrestedt/Stederdorf - SV Stadensen 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Gruner (8.), 2:0 Funk (31.), 3:0 Burmester (50.), 4:0 Hardt (64./Strafstoß). SC Uelzen - TSV Suhlendorf 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Drumariu (90.+4). Besonderes Vorkommnis: Patrick Griffel (SC) scheitert mit Strafstoß an Torwart Tristan Wiechel-Kramüller (65.). SC Kirch-/Westerweyhe - VfL Breese/L. II 3:0 (3:0) Tore: 1:0 H. Prange (19.), 2:0 T. Prange (35.), 3:0 Schulz (39.). SVG Oetzen/Stöcken - MTV Dannenberg 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Luhr (1.) ,1:1 Mejia (52.), 2:1 Groß (90.). Gelb-Rot: k. A. (Dannenberg/38.), Luhr (Oetzen/Stöcken/ 90.+2).