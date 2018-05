Schmerzvolle Pokal-Niederlage für Teutonia

Teutonias Spieler stehen nach Spielschluss niedergeschlagen am Mittelkreis.

am/kl Schneverdingen. Der Traum ist geplatzt! Teutonia Uelzen hat am Mittwochabend das Bezirkspokalfinale verloren. Der Fußball-Landesligist unterlag beim Bezirksligisten TV Jahn Schneverdingen vor 763 zahlenden Zuschauern mit 2:4.

Die Partie war eigentlich schon nach 27 Minuten entschieden. Die Teutonen lagen völlig überraschend mit 0:3 Toren zurück. Schneverdingen hatte sogar die Chance aufs 4:0. Im Gegenzug verkürzte Lars-Benedict Buhr in einem sehr intensiv geführten Spiel auf 1:3 (31.). Jedoch agierten die Uelzener gegen die robust auftretenden Schneverdingener in der Abwehr viel zu fahrlässig und hatten doppeltes Pech. Malte Bertram beim Stande von 0:0 (15.) und Phillip Klötzing in der zweiten Hälfte verschossen jeweils einen Strafstoß! Spätestens nach dem 4:1 (64.) für den Außenseiter aus Schneverdingen war die Partie entschieden. Klötzing verkürzte nur noch auf 2:4.

Teutonias Trainer Frank Heine war bedient: "Es tut echt weh. Wenn wir durch den Elfer mit 1:0 in Führung gehen, gibt es hier nur einen Gewinner. Wenn man aber zwei Elfer verballert, hat man es auch nicht verdient, Pokalsieger zu werden."