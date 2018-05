Schlusslicht Hanstedt übertölpelt die Wriedeler – 1:0-Derbysieg

Fußball-Kreisliga: Römstedt gewinnt Topspiel gegen Rätzlingen / Oldenstädter Derbyerfolg in Molzen

+ © Michael Klingebie l Lukas Haack (rechts), hier in einem früheren Duell mit dem Holdenstedter Jan-Christoph Ritz (links), trumpfte mit einem Dreierpack beim Derbysieg in Molzen groß auf. © Michael Klingebie l

mk Uelzen/Landkreis. Drei Nachholspiele und eine faustdicke Überraschung gab es am Himmelfahrtstag in der Fußball-Kreisliga. Der Ligasechste TSV Wriedel setzte seine zuletzt schon wochenlange Talfahrt (jetzt fünf Niederlagen in den letzten sechs Partien) fort, verlor das Derby auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht aus Hanstedt und muss mehr denn je um die Heide-Wendland-Liga-Qualifikation bangen.