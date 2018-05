Schlusslicht Hanstedt schlägt die Rätzlinger

Fußball-Kreisliga: Ebenso wie dem FC Oldenstadt glückt dem TVR auch am Pfinsgsonnabend wieder nicht der entscheidende Schritt zur Heide-Wendland-Liga

Jeshe-Kilian Warnecke (Mitte) feierte mit seinen Suhlendorfern einen Überraschungssieg und bescherte dem Ligadritten Union Bevensen eine bittere Heimpleite.

mk Uelzen/Landkreis. „Irre“ Ergebnisse am heutigen Nachholspieltag in der Fußball-Kreisliga. Und vor allem: Der Kampf um die restlichen Plätze für die Heide-Wendland-Liga bleibt spannend! Weder der FC Oldenstadt (3:3 gegen Römstedt) noch der TV Rätzlingen (0:1 beim Schlusslicht in Hanstedt) konnten Nägel mit Köpfen machen und spüren nun den Atem des Ligasechsten TSV Wriedel (kampfloser Gewinner gegen Wieren) mehr denn je hinter sich.