Schien- und Wadenbeinbruch: Schock für Sören Bertram

Von: Arek Marud

Teilen

Im Abschlusstraining des VfL Osnabrück verletzte sich Sören Bertram schwer. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Riesenpech für den Uelzener Fußballer Sören Bertram. Der 31-Jährige hat sich beim Abschlusstraining des Drittligisten VfL Osnabrück einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

Osnabrück/Uelzen – Bereits am Donnerstagabend, 8. September, wurde der Mittelfeldakteur operiert.

Der frühere Teutonia-Kicker zog sich diese schwere Verletzung im Abschlusstraining des VfL Osnabrück vor der Freitagspartie gegen Rot-weiß Essen zu. „Das Unglück passierte kurz vor dem Ende der Trainingseinheit. Bertram wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, dort wird er noch heute operiert“, hatte der Verein am Donnerstag auf seiner Homepage verkündet.



Bertram hatte sich laut Neue Osnabrücker Zeitung zwei, drei Minuten vor Ende der Trainingseinheit bei einem Zusammenprall mit Ba-Muaka Simakala verletzt. „Es war ein Pressschlag, kein Foul, ganz unglücklich“, schilderte VfL-Spieler Timo Beermann.



Der Angreifer wird lange ausfallen und muss seine Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr ins Team begraben. Der 31-Jährige stand in Osnabrück auf dem Abstellgleis, hatte in dieser Saison noch kein Spiel für den VfL absolviert und war nicht einmal im Spieltagsaufgebot. Unter dem neuen Trainer Tobias Schweinsteiger wollte er einen Neuanfang wagen und seine Chance nutzen. Bertrams Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Am Freitagmorgen teilte Bertram zahlreiche Genesungswünsche von Fans auf seinem Instagram-Profil.