Scherwinsky springt ein

TSV-Obmann Nick Scherwinsky (rechts) springt in die Bresche und übernimmt zumindest vorübergehend das Traineramt bei Groß Hesebeck/Röbbel. Archivfoto: de la Porte

mk Uelzen/Landkreis. Immer noch die beiden Abstiegsplätze belegen die Uelzener Kreisvertreter in der 2. Fußball-Kreisklasse Nord. Am 7.

Spieltag hoffen sowohl der TSV Bienenbüttel II (gegen Bleckede) als auch der TSV Groß Hesebeck/Röbbel mit seinem neuen Coach Nick Scherwinsky (gegen Gellersen II) auf einen Befreiungsschlag.

TSV Bienenbüttel II – VfL Bleckede (Sonntag, 13)

Neuer Trainer, alte Leier – die Personalnot der Bienenbütteler TSV-Reserve ist nach wie vor groß. So „auf die Schnelle“ konnte der neu installierte Coach Michael Schlawatzky noch kein schlagkräftiges Team aus dem Hut zaubern. Auch am Sonntag gegen den VfL Bleckede erwartet der Tabellenvorletzte zahlreiche Ausfälle, zudem sucht er noch einen Torwart. „Wir treffen abermals auf eine torhungrige Mannschaft, die uns zu schaffen machen wird“, so Schlawatzky mit einem Blick auf die Tabelle. „Für uns zählt aber aktuell ohnehin nur die Devise: Hauptsache antreten und vernünftig präsentieren!“

TSV Gr. Hesebeck/Röbbel – TSV Gellersen II (Sonntag, 15)

Nach dem überraschenden Vorsonntags-1:1 in Adendorf und damit dem ersten Punktgewinn überhaupt in dieser Saison ist beim Ligaschlusslicht aus Groß Hesebeck die Zuversicht zurückgekehrt. Und das, obwohl der eigentliche Trainer Patrick Marks Anfang der Woche seinen Rücktritt verkündete. TSV-Obmann Nick Scherwinsky: „Wir haben im Einverständnis mit Patrick unsere Zusammenarbeit beendet. Seine Schulterverletzung wird ihn nun doch länger ausfallen lassen, und dann braucht er mehr Zeit für seine junge Familie. Ich danke ihm sehr für seine Hilfe und wünsche ihm gute Genesung.“ Scherwinsky übernimmt zunächst – ob das zur Dauerlösung wird, wollte er nicht bestätigen. Aber einen Blick auf das Spiel gegen den Ligasiebten aus Gellersen warf er: „Wir werden versuchen, hinten die Null zu halten, um selbstbewusst und mit vollem Einsatz die Punkte daheim zu behalten. Ich gehe davon aus, dass wir eine ähnliche Mannschaft wie am letzten Sonntag aufbieten können.“