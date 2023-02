SC Kirch-/Westerweyhe plant 1. Stadtwaldlauf: „Endlich auch mal einen neuen Volkslauf ins Leben rufen“

Von: Bernd Klingebiel

Der Stadtwaldlauf des SC Kirch-/Westerweyhe soll an die Tradition des vor knapp zehn Jahren eingestellten Heideblütenlaufes (Foto aus 2012) anknüpfen. © Archivfoto: Michael Klingebiel

Der SC Kirch-/Westerweyhe (SCK) und der Kreis-Leichtathletik-Verband (KLV) wollen ein deutliches Zeichen gegen das anhaltende Sterben von Volksläufen im Landkreis Uelzen setzen.

Uelzen-Westerweyhe – Die gastgebenden Blau-Weißen richten im Rahmen der Kreismeisterschaften im Cross- und Waldlauf am Sonnabend, 18. März, den 1. Stadtwaldlauf aus.

An den offiziellen Titelkämpfen des Kreisverbandes dürfen nur Sportler/-innen teilnehmen, die Mitglied eines Vereins sind und dort der Leichtathletikabteilung angehören. KLV-Vorsitzende Birgit Meißner: „Da ich diese Kreismeisterschaft sowieso organisiere und wir den Aufwand betreiben, wollen wir in diesem Jahr auch wieder „Jedermann“ eine Laufveranstaltung bieten.“ Meißner ist ebenso Leiterin der Leichtathletik-Sparte beim SCK. Sie möchte mit dem neuen Format an die Tradition des Heideblütenlaufes anknüpfen, den der Verein vor knapp zehn Jahren einstellte.



Meißner: „Ich habe unter der Bezeichnung ,1. Stadtwaldlauf’ zunächst – damit es insgesamt nicht zu viel wird – drei Laufstrecken über 400 Meter, 3000 Meter und 7500 Meter als Volkslauf genehmigen lassen.“ Schon beim Heideblütenlauf trug sie die Initiative und Verantwortlichkeit – „es wurde mir dann zu viel“, sagt Meißner. Jetzt möchte sie einen neuen Anlauf wagen. Meißner: „Nachdem doch einige Volksläufe nicht mehr stattfinden, wollen wir endlich auch mal wieder einen neuen ins Leben rufen. Ob und wenn ja, in welchem Rhythmus er dann wiederholt wird, kann ich noch nicht sagen. Das hängt davon ab, ob sich ein Organisations-Team findet, das die Veranstaltung fortsetzt.“



Kreismeisterschaft und 1. Stadtwaldlauf Fette Schrift: Kreismeisterschaft im Cross- und Waldlauf; magere Schrift: 1. Stadtwaldlauf.

- Sonnabend, 18. März 13.30 Uhr: Mini-Lauf 400 Meter (Laufen oder mit dem Laufrad, ohne Wertung)

13.45 Uhr: WU10 ca. 850 Meter 14.05 Uhr: MU10 ca. 850 Meter 14.30 Uhr: M/WU18, M/WU20, Männer, Frauen, Senioren/Seniorinnen – ca. 3000 Meter

15.15 Uhr WU12 ca.1600 Meter 15.40 Uhr MU12 ca. 1600 Meter 16.05 Uhr M/WU14 ca. 1600 Meter 16.30 Uhr M/WU16 ca. 1600 Meter 17.00 Uhr Männer, Frauen, Senioren/Seniorinnen – Langstrecke 7500 Meter.



Start und Ziel bei den Kreismeisterschaften im Cross- und Waldlauf sowie beim 1. Stadtwaldlauf befinden sich auf dem SCK-Fußballplatz am Kämpenweg.



Meldungen für den 1. Stadtwaldlauf sind bis zum 12. März per Mail an meissner-uelzen@arcor.de möglich, für die Kreismeisterschaften im Cross- und Waldlauf zusätzlich über ladv. Infos auch unter sck1920.de