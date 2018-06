Sauber! Waschpulver fürs Team

kl Uelzen/Landkreis. Ein Abschied mit einem Wiedersehen. Sprichwörtlich überschäumende Freude beim SV Holdenstedt. Und Jubelstimmung in Bienenbüttel.

Auch nach dem Saisonende im Spielbetrieb der Senioren rollt der Fußball auf den Uelzener Sportplätzen, wie der „AZ-Nachschuss“ zeigt.

Ein Handball-Torjäger beim Fußball: Rückraumschütze Johannes Specht vom Landesligisten TV Uelzen ließ es sich nicht nehmen, beim Abschiedsspiel von Peter Kramer mitzumischen. Der Trainer gibt seinen Posten beim aktuellen U17-Landesligisten JSG Suderburg/Holdenstedt ab. Im Sportpark am Königsberg spielte die Mannschaft gegen die ehemalige D-Jugend (Jahrgänge 97/98) von Teutonia Uelzen, die Kramer und Knut Willhöft gemeinsam vor acht Jahren trainierten. Aktuelle Kicker aus dem Landesliga-Kader der SV Teutonia, wie Phillip Hatt, Artur Schmidt und Peter Kramers Sohn Jonas Kramer gehörten dieser D-Jugend ebenso an wie eben Johannes Specht. Für Peter Kramer war es das letzte Spiel an der Seitenlinie für die JSG. Es endete, wie es enden musste: ohne Verlierer, 3:3 unentschieden.

•

Sauber! Die U14-Fußballer des SV Holdenstedt fanden vor ihrem Landesliga-Spiel in Heeslingen in der Umkleidekabine eine Packung Waschmittel und eine Ein-Kilo-Box Gummibärchen als Begrüßungsgeschenke. Die Eltern des gastgebenden JFV bedankten sich damit für die „herzliche Gastfreundschaft und den angenehmen und entspannten Nachmittag auf eurer wunderschönen Anlage“ im Hinspiel. Die Persil-Megaperls waren für SVH-Coach Andreas Ebermann gedacht: „Ein trikotwaschender Trainer hat bei uns immer einen Stein im Brett!“ heißt es auf dem Begleitzettel. Ebermann war überwältigt: „So was habe ich, solange ich Fußball spiele, noch nicht erlebt – absolute Weltklasse!“ Und es gab noch ein weiteres Geschenk der Gastgeber: Die Holdenstedter gewannen beim 1:1-Unentschieden im zehnten und letzten Landesligaspiel dieser Saison ihren ersten Punkt. Sauber!

•

Beim SV Holdenstedt strahlt zudem der U9-Spieler Noah Haaker. Er hatte sich über den „Talents Day“ beim MTV Treubund Lüneburg für ein Sichtungstraining beim Hamburger SV empfohlen. Insgesamt waren 50 Kinder eingeladen. Der junge Holdenstedter erwischte einen Sahnetag und schaffte es sogar unter die besten neun Kicker, die ab sofort regelmäßig zu weiteren Trainingseinheiten bei den Hanseaten gebeten werden. Die Freude bei ihm und seiner U9 um die Trainer Torsten Ellenberg und Marc Chluba ist riesengroß.

•

Eine fast perfekte Saison spielte die U13 der JSG Ilmenautal, die Jugendspielgemeinschaft aus TSV Bienenbüttel, SV Ilmenau und SV Wendisch Evern: Mit 17 Siegen und einem Unentschieden am letzten Spieltag, nachdem die Mannschaft bereits als Meister feststand, und 109:13 Toren hat die JSG ihren Meistertitel in der gemeinsamen Kreisliga Lüneburg/Lüchow-Dannenberg verteidigt. Diesmal ist der Triumph mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verbunden, dort geht es unter anderen in der nächsten Saison gegen den SV Holdenstedt. Die Mannschaft blieb in den 18 Partien zudem als einzige strafpunktfrei, belegte damit den 1. Platz in der Fairnesstabelle und stellt auch den Torschützenkönig der Liga.

•

Bienenbüttel boomt. Nach dem Double der U8-Fußballer (AZ berichtete) hat auch die U12 des TSV die Meisterschaft gewonnen. Im letzten Jahr hatte der 2006er-Jahrgang den Kreispokal geholt, nun zum wiederholten Male den Titel in der Kreisliga.

Nach 2013, 2014 und 2016 schaffte es die U12, sich die Meisterschaft mit Siegen in allen (!) 14 Pflichtspielen der Hin- und Rückrunde souverän bereits vor dem Saisonfinale zu sichern. Mit einer tollen Mannschaftsleistung erreichte das Team mit den Trainern Sascha Hartig und Kevin Wulf ein eindrucksvolles Ergebnis mit einer Tordifferenz von +76 Treffern (83:7). Die direkten Verfolger aus dem Kreis Uelzen – JSG Wipperau und JSG Suderburg – lieferten sich in der Staffel ein spannendes Duell um die Plätze zwei und drei. Aus organisatorischen Gründen konnte der Kreisjugendausschuss die Medaillen zum letzten Saisonspiel noch nicht persönlich übergeben, dies soll im Rahmen der Mini-WM beim TSV am kommenden Sonnabend, 9. Juni, feierlich nachgeholt werden. Und auch die zweite U12-Mannschaft der Bienenbütteler erreichte mit einer konstant guten Leistung den 3. Platz in der Kreisklasse.

•

Die 30 ist voll! Lars Lindemann hat von seinem 18. bis zum 48. Lebensjahr für die 1. Herren des TuS Ebstorf gespielt. Der Routinier leistete in der letzten Kreisligasaison einen 23-minütigen Hilfseinsatz. Vereinsvorsitzender Heiko Senking: „30 Jahre in der gleichen Mannschaft, in der heutigen Zeit kaum denkbar!“ Die Rot-Weißen hofften zwar noch auf weitere zehn Jahre, sagt der Vorsitzende, doch nun hat Lindemann einfach mal Schluss gemacht. Senking: „Wir zollen ihm den höchsten Respekt und sagen danke für alles.“