„Ruhigen Gewissens“ auf Abruf: Ex-Nationalspieler Ngadhnjim Xhafolli lässt TVU-Zukunft offen

Von: Bernd Klingebiel

Mit dem TV Uelzen ging Ngadhnjim Xhafolli (rechts) auf Höhenflug und war als Führungsspieler ein Garant für den Aufstieg der Black Owls in die Verbandsliga. © Klingebiel, Bernd

Der TV Uelzen muss die Aufstiegssaison in der Handball-Verbandsliga Niedersachsen möglicherweise ohne seine Galionsfigur anpacken.

Ngadhnjim („Gaddi“) Xhafolli sieht sich derzeit als „Spieler auf Abruf“. Es sei noch offen, ob er sportlich kürzertreten oder „relativ schnell wieder zum Team dazustoßen“ werde. Dem stehen bei den Black Owls vier Neuzugänge gegenüber.



Xhafolli kehrte im Februar 2020 zu seinem Uelzener Heimatverein zurück. Mit 15 Jahren war er aus der Uhlenköperstadt zum HSV Hamburg gewechselt, spielte später für die SG Achim/Baden in der 3. Liga. Den Black Owls schloss sich der frühere kosovarische Nationalspieler dann wieder an, um in Uelzen seine Karriere ausklingen zu lassen „und dem Verein etwas wiederzugeben“. Xhafolli: „Es waren dreieinhalb sehr erfolgreiche Jahre mit der Krönung des Aufstiegs. In bin über die Zeit sehr glücklich und dankbar.“



„War sieben Mal in der Woche in der Halle“



Im Laufe der Rückserie in der Meistersaison reifte bei dem Linkshänder der Gedanke, sportlich auf die Bremse zu treten. „Das liegt vor allen Dingen an meiner beruflichen Situation, die einfach sehr, sehr viel Zeit verschlingt und ich somit sehr wenig Zeit für meine Familie habe“, erklärt der 32-Jährige gegenüber der AZ. Denn Xhafolli trainiert und spielt nicht nur bei den Black Owls. „Ich habe auch Videoanalysen gemacht, um auf die Gegner vorbereitet zu sein, mich sehr viel mit Trainer Maurice Maus ausgetauscht.“



Zusätzlich coachte Xhafolli die männliche B-Jugend des TVU und war als Auswahltrainer des Landesverbandes im regionalen Bereich tätig. „Ich war sieben Mal in der Woche in der Halle und habe in den letzten Jahren ein unheimliches Pensum gefahren“, sagt Xhafolli. In der Vorbereitung auf die Verbandsligasaison machte er nur bei zwei Trainingseinheiten mit, die Tür für ein volles Engagement ist aber bisher nicht zugefallen: „,Wenn die Mannschaft und der Trainer mich brauchen, werden wir nach einer passenden Lösung suchen. Über den zeitlichen Aufwand müssen wir jedoch noch sprechen.“



Maus kämpft um Xhafollis Verbleib: „Gaddi ist eine Leitfigur. Sportlich und vor allem menschlich.“ Xhafolli selbst sieht die Aufstiegsmannschaft „in sicherem Fahrwasser“, er könnte „ruhigen Gewissens“ aufhören. „Das ist eine sehr homogene, harmonische und hungrige Mannschaft.“



Als seine möglichen Nachfolger in der Führungsetage sieht der Ex-WM- und EM-Qualifikationsspieler „viele Charaktere“, auf die die Verantwortung „gut verteilt“ wäre. Xhafolli: „Da habe ich vor allen Dingen Dominik Sommerburg im Kopf, der dann einfach der Leitwolf werden muss. Er hat das nötige Etwas, um es zu machen.“



Auch Johannes Specht werde „in dieser Saison mehr Verantwortung übernehmen. Er ist in den letzten dreieinhalb Jahren nochmal extrem gereift.“ Ebenso Kevin Kwiotek, ein wichtiger Spieler auf der Mitte. Xhafolli: „Das sind die Spieler, die die Mannschaft tragen werden und müssen. Auch Mucki (Maurice Maus) hat eine extreme Entwicklung genommen.“



Kwiotek droht im Laufe der Saison allerdings eine Hüftoperation, sagt Coach Maus. Abwehrroutinier Steffen Schenk plagen hartnäckige Fußprobleme. Maus: „Er ist dabei, solange es geht.“



Das sind die Neuen bei den Black Owls

Der TVU geht mit vier Neuzugängen in die Saison, die am 2. September mit einem Heimspiel gegen MTV Braunschweig II beginnen wird. Neu im Team sind:



» Henning Reinecke (29) – Torwart, zuletzt bei der zerbrochenen MSG Embsen/Gellersen aktiv und durch den ehemaligen MTV Embsen mit Verbandsligaerfahrung ausgestattet. Gemeinsam mit Dominik Sommerburg und Till Meyer bildet er das Torhüter-Trio. Maus: „Ich habe keine schlaflosen Nächte, wenn einer von ihnen mal ausfallen sollte.“

» Janis Eberhardt (24) – Linksaußen. Der nach Lüneburg versetzte, körperlich sehr starke Eberhardt feierte mit dem Wilhelmshavener SSV in der letzten Saison die Vizemeisterschaft in der Landesliga-Staffel Nord.

» Lennart Fraedrich (29) – Rückraum links. Der Bleckeder kommt vom aufgelösten Regionsligisten Lauenburger SV, mit dem er 2019 in die Landesliga aufstieg.

» Nicklas Krüger (23) – Rückraum. Ebenfalls vom Lauenburger SV und langjähriger Teamkamerad von Fraedrich

Test-Doppelpack gegen Lüneburg und Bergen

Mit einem anspruchsvollen Testspiel-Doppelpack arbeitet der TV Uelzen am kommenden Wochenende an seiner Frühform. Die Black Owls empfangen am Sonnabend (17 Uhr, HEG-Halle) zunächst den amtierenden Landesliga-Vizemeister der Staffel Nord-Ost, HV Lüneburg. Tags darauf (15 Uhr) treffen die Uelzener in der heimischen Arena mit dem TuS Bergen auf einen Rivalen der letzten Saison in der Landesliga Ost. Die Gäste belegten hinter Meister TVU und der SG VfL Wittingen/Stöcken den dritten Tabellenplatz. Im Überblick:

Sonnabend, 19. 8.: TVU - HV Lüneburg (17 Uhr, HEG) Sonntag, 20. 8.: TVU - TuS Bergen (15 Uhr, HEG) Sonnabend, 26. 8.: TVU - MTV Eyendorf (17 Uhr, HEG)