Rückkehr aus Wolfsburg: U17-Bundesligaspielerin Jule Demlang wechselt zum MTV Barum

Von: Arek Marud

Barums Trainer Bernd Wischnewski mit Neuzugang Jule Demlang. © Privat

Die Nachricht über den Transfer von Ex-Zweitliga-Kickerin und Frisbee-Nationalspielerin Levke Walczak ist kaum verhallt, da meldet der MTV Barum bereits den nächsten Coup. B-Juniorinnen-Bundesligaspielerin Jule Demlang wechselt vom VfL Wolfsburg zum Fußball-Oberligisten!

Wolfsburg/Barum/Suderburg - Das große Abenteuer ist vorbei. Eines der größten Talente aus der Region kehrt nach dreieinhalb Jahren in den Uelzener Fußball zurück. Die Suderburgerin Jule Demlang wechselt vom Wolfsburger B-Juniorinnen-Bundesligisten zum Barumer Frauen-Oberligisten. Fehlende sportliche Perspektive und steigende Anforderungen in der Schule gaben den Ausschlag. Demlang war Stammspielerin in Wolfsburgs U17, konnte sich aber nicht ausdrücklich für die U20 empfehlen. „Mein Gefühl ist, dass sie dort fertige Spielerinnen sehen wollen. Ich hätte in der U20 nach Wolfsburg ziehen müssen. Ich möchte aber Fußball spielen und nicht auf der Ersatzbank sitzen“, erklärt die etwas enttäuschte 16-Jährige.

Ihre Entscheidung hat auch außersportliche Vorteile. Im neuen Schuljahr geht es für die Zehntklässlerin am Herzog-Ernst-Gymnasium in Uelzen mit der Oberstufe weiter. „Das wird anspruchsvoller. Ich möchte mich auf die Schule konzentrieren.“ Nach jahrelangen Entbehrungen mit bis zu sechs Fahrten pro Woche in die VW-Stadt freut sich Demlang auf mehr Freizeit. „Die Freundschaften blieben auf der Strecke. Ich möchte wieder in den Alltag integriert werden.“

Der Schritt zum MTV war ein logischer. „Barum ist das in der Region am höchsten spielende Team“, sieht Demlang in dem Klub eine Top-Adresse. Ihr zukünftiger Trainer Bernd Wischnewski ist begeistert. „Es freut mich, dass wir so eine technisch begnadete Spielerin zu uns lotsen konnten. Sie wird unserer Defensive guttun.“ Demlang sieht sich keineswegs als irgendein Star. „Frauenfußball in der Oberliga ist etwas anderes als Mädchenfußball.“

Die Zeit beim VfL hat sie sportlich geprägt und persönlich geformt. „Ich bin deutlich weiter. Wolfsburg war eine große Stütze. Ich habe Geduld und Disziplin gelernt und kann mit Enttäuschungen umgehen.“ Auch Jules Familie kommt nun zur Ruhe. „Das ist für uns eine Erleichterung. Wir haben noch mehr Kinder. Es kommt mehr Ruhe und Routine rein“, sagt Mama Steffi Demlang. Ihre Tochter träumt nun nicht mehr von der großen Fußballkarriere, dafür von ihrem Traumberuf. Sie kann sich ein Engagement im Nachwuchsfußball vorstellen oder eine Tätigkeit im Bereich der Athletik, Physiotherapie oder Sportpsychologie. „Ich möchte jungen Spielerinnen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen.“