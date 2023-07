Uelzener Torwart Ole Springer unterschreibt bei Fußball-Drittligist RW Essen

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Torwart Ole Springer fühlt sich sichtlich wohl im legendären Stadion an der Hafenstraße. Der Uelzener unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bei dem Essener Drittligisten. © RW Essen (Niclas Pieper)

Torwart Ole Springer ist ab sofort ein Rot-Weißer. Fußball-Drittligist Essen hat den gebürtigen Uelzener unter Vertrag genommen.



Essen/Uelzen – Der 31-Jährige wechselt von Regionalligaabsteiger Werder Bremen II (U23) und hat an der Hafenstraße einen bis 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. Springer ist nach dem Abgang von Raphael Koczor (FC Kray) beim Tabellen-15. der letzten Saison als Nummer drei eingeplant. Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE: „Wir waren auf der Suche nach einem dritten Torhüter, der seine Erfahrung an Jakob Golz und Felix Wienand weitergeben kann und der eine ähnliche Rolle schon bekleidet hat.“

Springer ist nach dem jetzigen Römstedter Trainer Torben Tutas der zweite Uelzener Profi (2001 bis 2004) in Diensten des Deutschen Meisters von 1955. „Vor mehreren Jahren habe ich das erste RWE-Spiel live an der Hafenstraße erlebt. Mich haben Stadion und Verein beeindruckt“, sagt Springer. Als der Verein „nun auf mich zukam, war mir klar, dass ich noch einmal eine komplett andere Herausforderung in meiner Laufbahn annehmen möchte“, erklärt er auf der Homepage des Vereins.



Nach seinem Wechsel 2020 vom Regionalligisten Lüneburger SK waren Springers Aufgaben bei Werder klar definiert: Führungsspieler in der U23 als Bindeglied zwischen Trainerteam und der jungen Mannschaft. Für Spieleinsätze war er im Stand-by. Springer saß sporadisch auch bei dem Bundesligisten als Ersatzmann auf der Bank und kam in den letzten Jahren in der U23 zweimal zum Einsatz.



Nach dem Master of Business Administration an der Uni Hamburg und Lehr-Tätigkeit als Dozent für Sportmanagement an der Fresenius-Hochschule in Heidelberg hat Springer mit einem Geschäftspartner eine Beratungsagentur für Profisportler und Start-ups gegründet. So galt ihm das Engagement bei dem Profi- und Ausbildungsverein Werder Bremen auch als Schritt für die berufliche Zukunft nach dem aktiven Fußball.



Steegmann: „Springer hat die Position sehr gut ausgefüllt und mit jüngeren Torhütern täglich zusammengearbeitet. Er weiß daher genau, worauf es in der Rolle als erfahrener Ersatzmann ankommt. Wir sind zudem der Überzeugung, dass sich Ole mit seiner positiven Art und einem einwandfreien Charakter hervorragend in unsere Mannschaft einfügen und zu einem guten Teamspirit beitragen wird.“



Springer kommt unter anderen auf 180 Einsätze in der Regionalliga Nord. Beim LSK war er Leistungsträger und mit seinem sozialen Engagement Vorbild und Sympathieträger. Außer Lüneburg und Bremen zählen auch Eintracht Norderstedt, VfR Neumünster, FC Elmshorn und der FC St. Pauli zu seinen Ex-Klubs.



Seine sportliche Karriere startete Springer beim SV Emmendorf, wurde dort ins Tor gestellt. Bei Teutonia Uelzen war er eine Saison, ehe er für den FC St. Pauli auch in den Junioren-Bundesligen spielte. In der Saison 2011/12 war der Uelzener Teil im Zweitliga-Kader der Kiez-Kicker.