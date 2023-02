Roscher Bankrotterklärung im Abstiegskampf

Von: Arek Marud

Der Suderburger Lasse Wrede (rechts) war bester Mann auf dem Platz und bereitete beim 5:0-Sieg in Vastorf gleich drei Tore vor. © Archivfoto: De la Porte

Der SV Rosche rutscht immer tiefer in die Krise. Der Fußball-Bezirksligist verlor das Kellerduell beim TuS Barendorf mit 1:2.

Uelzern/Landkreis - Harmlos, hilflos, willenlos. Der SV Rosche bot eine indiskutable Leistung, mit der er in der Bezirksliga nichts zu suchen hat. „Wenn wir so weiter spielen, sehen wir nur uns im Kreis“, fand Trainer Pascal Kläden deutliche Worte für diesen unterirdischen Auftritt und ließ kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Das war das Schlechteste, was ich gesehen habe, seitdem ich hier bin.“

Seine Siegesserie setzte dagegen der VfL Suderburg beim 5:0 in Vastorf fort und feierte bereits den fünften Sieg in Folge. Mann des Spiels war Lasse Wrede, der seine starke Leistung mit den Vorlagen zum 2:0, 3:0 und 4:0 durch Maarten Lühr, Christian Pautzsch und Emil Chluba krönte. Bis Grabows 1:0 aus der 29. Minute taten sich die Gäste schwer und erhöhten erst im zweiten Durchgang den Druck. Lühr sorgte nach 71 Minuten für den 5:0-Endstand.

Der SV Holdenstedt startete erwartungsgemäß mit einer 2:5-Niederlage in Bardowick.

TSV Bardowick - SV Holdenstedt 5:2 (3:1)

Tore: 1:0 Lazo-Garcia (1.), 2:0 Ahrens (18.), 2:1 N. Burmeister (20.), 3:1 Ahrens (34./Strafstoß), 4:1 Kaufmann (60.), 5:1 Holzhütter (75.), 5:2 Koch (89.). Rote Karte: Schütte (32.) wegen Foulspiel/Verhinderung klarer Torchance.

TuS Barendorf - SV Rosche 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Ambrosius (6.), 2:0 Zaiour (12.), 2:1 Heitsch (89./FE).

Vastorfer SK - VfL Suderburg 0:5 (0:1)

Tore: 0:1 Grabow (29.), 0:2 Lühr (54.), 0:3 Pautzsch (61.), 0:4 Chluba (69.), 0:5 Lühr (71.).