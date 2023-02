SV Rosche richtet Jedermannslauf in der Uelzener Innenstadt aus und hilft Erdbebenopfern

Teilen

Am 16. April finden die Landestitelkämpfe im 10-km-Straßenlauf sowie der Jedermanns-/Schülerlauf in der Uelzener Innenstadt statt. © Marud, Arek

Der SV Rosche hilft Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei. Im Rahmen der 10-km-Landesmeisterschaften richtet der Verein am 16. April auch einen Spendenlauf für Jedermann aus.

Rosche/Uelzen – 750 Laufasse und 1000 begeisterte Zuschauer sorgten am 31. Oktober 2021 für eine unvergessliche Atmosphäre. Jetzt werden Erinnerungen wieder wach.

Wenn am Sonntag, 16. April, die Landesmeisterschaften im 10-km-Straßenlauf ausgetragen werden, haben auch alle Uelzener Laufsportfreunde die Möglichkeit, in der Innenstadt von Uelzen auf der Originalstrecke der damaligen Deutschen Meisterschaft an einem 5-km-Lauf teilzunehmen und anschließend die norddeutsche Laufelite anzufeuern.



Das Besondere an dem vom SV Rosche organisierten Jedermannslauf (10 Uhr): Die Einnahmen der Startgelder aus dem 5-km-Lauf wird der Ausrichter zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien spenden! Auch für alle Schüler-Altersklassen wird ein Lauf angeboten (9.30 Uhr).



Und das ist erst der Anfang eines unterhaltsamen Sonntags: Denn die im Anschluss ab 11 Uhr startenden Landesmeisterschaften im 10 km-Straßenlauf finden nach 2018 und 2021 schon zum dritten Mal in der Hansestadt statt. Beim SV Rosche freut man sich sehr, den Zuschlag für diese hochwertige Veranstaltung erhalten zu haben. Chef-Planer Bodo Pesarra hofft auf eine große Teilnehmerzahl: „Die Strecke ist einfach fantastisch mit dem Start und Ziel in der Veerßer Straße am Herzogenplatz. Und vor dem Alten Rathaus ist die Atmo-sphäre beeindruckend.“



Kleiner Wermutstropfen: Auch der SV Rosche kämpft mit Problemen wie der Seeparklauf in Bodenteich oder der Göhrdelauf in Himbergen. Es wird immer schwerer, freiwillige Helfer zu finden.



Die Anmeldung (inklusive Streckenplänen und Ausschreibung) für den 5-km-Spendenlauf zugunsten der Erdbebenopfer sowie für den Schülerlauf sind im Internet unter: https://www.sv-rosche.de/anmeldung bereits freigeschaltet.



Freitagabend-Premiere: AZ-Firmenlauf steigt am 8. September Einen weiteren Termin sollten sich Läuferinnen und Läufer, Schülerinnen und Schüler und alle Firmen schon einmal vormerken: Am Freitag, 8. September, richtet der SV Rosche in Kooperation mit der Marketing GmbH Bad Bevensen und der Diana-Klinik den 5. AZ-Firmenlauf in der Bevensener Kurstadt aus.

Damit findet der AZ-Firmenlauf nicht wie bisher an einem Sonntagvormittag statt, sondern erstmalig am Freitagabend. „Wir wurden von Teilnehmern und Firmen immer wieder darum gebeten, diese Laufveranstaltung auf einen Werktag zu verlegen. Deshalb gehen wir jetzt einmal auf den Freitagabend“, begründet der Organisator Ditmar Grote vom SV Rosche diesen Schritt.

Das Anmeldeportal für den AZ-Firmenlauf wird ab dem 20. April unter www.sv-rosche.de/anmeldung/az-firmenlauf freigeschaltet.