„Raketentor“ zum 2:1-Sieg: Suderburgs Emil Chluba mit Doppelpack gegen SV Rosche

Von: Arek Marud

Rosches Erik Reimer (rechts) und der Suderburger Lennart Penz kämpfen an der Seitenlinie um den Ball. © Marud

Der VfL Suderburg hat das „Leiden“ des SV Rosche verlängert. Denn der Fußball-Bezirksligist muss nach der 1:2-Heimniederlage weiter noch ein wenig um den Klassenerhalt zittern.

Rosche - Mann des Spiels war der überragende Suderburger Stürmer Emil Chluba. Die Roscher gingen zwar nach 17 Minuten und einem Kopfballtor des ungedeckten Paul-Kester Schulz mit 1:0 in Führung. Doch Chluba glich für die nach der Pause stärker werdenden Gäste per Foulelfmeter zunächst zum 1:1 aus ( 82.). In der 90. Minute gelang dem Goalgetter in für ihn typischer Manier ein Traumtor aus 30 Metern zum 2:1-Endstand. „Emil hat nicht nur wegen seiner zwei Tore stark gespielt. Er hat Gas gegeben und sich die Bälle immer wieder im Mittelfeld abgeholt“, lobte Suderburgs Spielertrainer Thomas Nowak und schwärmte von dem Siegtor. „Wir hatten einen Freistoß. Den hat Maarten Lühr angetippt, Emil vorgelegt und dann ging die Rakete los.“

Die Roscher haderten wieder einmal mit ihrem Verletzungspech. „Uns haben zehn bis elf Spieler gefehlt. Ich kann es nicht mehr hören“, ärgerte sich Coach Pascal Kläden. Die Roscher sind zwar weiter abstiegsgefährdet, spielen am letzten Spieltag allerdings gegen den Tabellenletzten Vastorfer SK und sind dort haushoher Favorit.