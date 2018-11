Vom Rohdiamanten zum Tischtennis-Ass

Rasante Karriere. Der Wierener Vincent Senkbeil hat inzwischen den Sprung in die deutsche Schüler-Nationalmannschaft geschafft. Auf dem Bild ist er bei seinem Einsatz während der Schüler-Europameisterschaft in Rumänien zu sehen. Foto: Marco Steinbrenner

Uelzen/Landkreis. Nationalteam, Bundeskader, internationale Turniere und Lehrgänge. Dazu Starts bei der EM und DM. Der erst 14-jährige Wierener Vincent Senkbeil zählt in seiner Altersklasse zu den besten Tischtennisspielern Deutschlands.

AZ-Leser Olaf Mathes kennt ihn sehr gut aus gemeinsamen sportlichen Zeiten beim TSV Wrestedt/Stederdorf und nominiert den Youngster für die AZ-Sportlerwahl bei Mensch 2018 in der Kategorie Einzelsport.

Der in Wieren lebende Senkbeil sorgt inzwischen national und international für Furore. Er hat den Sprung in die deutsche Schüler-Nationalmannschaft geschafft, mit der er zu mehrwöchigen internationalen Lehrgängen in China und Japan unterwegs war.

Seine Erfolgsliste 2018 ist riesig. Neben den Teilnahmen bei den Swedish-, French-, Spanish-, Ungarn- und Slowagisch-Open siegte er mit Niedersachsen beim Deutschlandpokal der Schüler und wurde mit dem Team Zweiter beim Sechs-Nationen-Turnier. Bei der Schüler-EM in Rumänien kam er ins Doppel-Viertelfinale. Dazu gewann Senkbeil die deutsche Top 48-Rangliste der Schüler.

Der erst 14-Jährige spielt in der Herren-Regionalliga beim SV Bolzum (Kreis Hildesheim). Viermal wöchentlich geht es nach Hannover zum Landeskadertraining. Als Mitglied des Schüler-Bundeskaders besucht er Wochenlehrgänge im Bundesleistungsstützpunkt in Heidelberg. All das ist möglich, weil seine Schule, das Herzog-Ernst-Gymnasium, ihn für die Bundeslehrgänge freistellt. „Vincent zahlt mit guten schulischen Leistungen alles doppelt zurück“, schwärmt Mathes, der ehemalige Tischtennis-Abteilungsleiter beim TSV Wrestedt/Stederdorf, wo Senkbeils Karriere mit sieben Jahren begann.

Sein damaliger Jugendtrainer Andreas Süskow war sofort von seinem Talent begeistert. Es begann eine steile Karriere, die auch Wrestedts Coach Axel Meyer förderte. Mathes: „Sie wussten schon damals, was für ein Rohdiamant geschliffen wurde.“