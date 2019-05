Römstedt verspielt 2:0-Führung im Topspiel

Heide-Wendland-Liga: Innerhalb von 5 Minuten dreht Neetze das Spiel zum 3:2 / SC 09 kommt in Scharnebeck kräftig unter die Räder

+ © Michael Klingebiel Ver- bzw. gestolpert - so wie hier Rätzlingens Maximilian Meyer (rechts) den Ball gleich an Mechtersen-Vögelsens Kapitän David Heck verliert, erlebte der TVR einmal mehr eine unsanfte Bauchlandung. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Der MTV Römstedt hat am 26. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland echte „Big Points“ im Aufstiegsrennen vergeben. Trotz einer 2:0-Führung verlor der Kreisvertreter das Topspiel beim TuS Neetze mit 2:3 und spürt nun wieder den Atem des Ligavierten SV Scharnebeck, der zeitgleich den SC 09 Uelzen mit 6:0 Toren in die Schranken wies. Der Aufstiegskampf spitzt sich also mehr und mehr zu!