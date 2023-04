Roscher Lucas Heitsch glückt beim 4:0 gegen Barskamp ein Hattrick in acht Minuten

Von: Arek Marud

Lucas Heitsch (Mitte, hier beim Torjubel mit Dennis Hielscher und Erik Reimer) traf innerhalb von acht Minuten dreimal. © Archivfoto: B. Klingebiel

SV Rosche ist neben dem TuS Bodenteich der Gewinner des 28. Spieltags. Nach dem 4:0 über den TuS Barskamp verbesserte sich der Fußball-Bezirksligist auf Platz elf.

Uelzen/Landkreis - Die Roscher überholten den SV Holdenstedt, der sich nach dem unglücklichen 2:4 gegen SV Scharnebeck der Abstiegszone gefährlich nährt. Mann des Spiels war Lucas Heitsch, der zwischen der 68. und 76. Minute einen Hattrick zum 3:0-Zwischenstand erzielte.

An der Tabellenspitze lieferten sich MTV Römstedt und SV Küsten einen packenden Schlagabtausch (2:2). Der MTV Barum kassierte in der Nachspielzeit den verdienten 1:1-Ausgleich gegen SV Wendisch Evern. Bereits am Sonnabend gewann der TuS Bodenteich nach der besten Saisonleistung mit 4:1 in Emmendorf.

SV Emmendorf - TuS Bodenteich 1:4 (1:1)

Tore: 0:1 Winter (14.), 1:1 Silbermann (27.), 1:2, 1:3 Winter (60., 65.), 1:4 Burgdorf (78.).



TuS Barendorf - SV Ilmenau 1:1 (0:0)

.Tore: 1:0 Ambrosius (59.), 1:1 Hertting (61./Strafstoß).

MTV Römstedt - SV Küsten 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Schumacher (13.), 1:1 Fritz (44.), 1:2 Schumacher (58.), 2:2 Milling (73.).



MTV Barum - SV Wendisch Evern 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Maaß (25.), 1:1 Sell (90.+3).

SV Rosche - TuS Barskamp 4:0 (0:0)

.Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Heitsch (68., 71., 76), 4:0 J. Grefe (86./FE).



SV Holdenstedt - SV Scharnebeck 2:4 (1:2)

Tore: 0:1 Fricke (5.), 1:1 Riggert (25.), 1:2 Fricke (28.), 2:2 Heß (56.), 2:3 Lorenzen (70.), 2:4 Fricke (72.).

VfL Suderburg - VfL Breese-Langendorf 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Möller (60.).

Vastorfer SK - TuS Reppenstedt 0:6 (0:5)

Tore: 0:1 Barth (19./Eigentor), 0:2 Squillante (30.), 0:3 Techen (34.), 0:4 Rudolphi (36.), 0:5 Squillante (41.), 0:6 Fischer (70.).