Römstedt nach Formtief vor Nachholspiel in Emmendorf angestachelt

Von: Aron Sonderkamp

Emmendorf (Mitte Robin Becker) will gegen hoch motivierte Römstedter (von links Jeremy Fritz und Nick Tappe) den vielleicht finalen Schritt zum Klassenerhalt gehen. © Michael Klingebiel

Der MTV Römstedt will nach seinem Formtief beimNachholspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Emmendorf ein anderes Gesicht zeigen.

Emmendorf – Duell der Gegensätze: Zwar steht der MTV Römstedt tabellarisch deutlich besser da als der SV Emmendorf, zeigte sich zuletzt aber außer Form. Dahingegen ist der SVE nach starken Leistungen nur noch knapp vom Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga entfernt. Am heutigen Mittwoch (3. Mai) steht das direkte Duell in Emmendorf an (18.45 Uhr).

Die Teamsitzung der Grün-Schwarzen nach dem schwachen 1:4 gegen Bodenteich fruchtete. Es folgten, mit einer deutlich verbesserten Defensive, ein 0:0 gegen den Tabellenzweiten aus Küsten und ein 5:0 gegen Ilmenau. Der Ligaverbleib ist für Coach Malte Weber zum Greifen nah (acht Zähler auf den ersten Abstiegsrang): „Ein Sieg muss es auf jeden Fall noch sein für den sicheren Klassenerhalt.“ Dass der MTV mit zuletzt fünf sieglosen Spielen außer Form ist, sei kein Vorteil. Mit freierem Kopf müsse gegen angestachelte Römstedter „alles auf dem Platz gelassen“ werden, fordert Weber.



Der angeschlagene Römstedter Kader füllt sich nach dem spielfreien Wochenende. Dementsprechend gierig ist der auf Rang vier abgerutschte MTV auf einen Sieg. Den Knackpunkt für das Formtief sieht Trainer Torben Tutas im 2:3 gegen Meister Bardowick: „Es war so, als hätten wir da gezeigt, was wir können und dann war die Luft raus. Als ob wir es austrudeln lassen wollen. Das kann nicht unser Anspruch sein.“ Eine Reaktion soll her. Tutas warnt: „Emmendorf ist formstark, hat zweimal zu null gespielt und jetzt fünf Tore gemacht. Da kann man nur alle Achtung sagen.“