Packendes Spitzenspiel: Römstedt verliert unglücklich beim Fast-Meister TSV Bardowick mit 2:3

Von: Arek Marud

Holdenstedts Leon Brockschnieder (links) im Duell mit Ilmenaus Kai Benecke. © Marud

Der MTV Römstedt hat trotz einer überragenden Leistung das Topspiel beim Bezirksliga-Tabellenführer TSV Bardowick mit 2:3 (1:1) verloren. Einen weiteren Rückschlag erlebte der TuS Bodenteich.

Uelzen/Landkreis - „Es war eine krachende Partie und richtig Dampf drin“, schwärmte Römstedts Trainer Torben Tutas von einem Spitzenspiel in Bardowick auf ganz hohem Niveau. Angeführt vom überragenden Römstedter Jeremy Fritz, der zur Pause berufsbedingt ausgewechselt werden musste, führte der Tabellenzweite durch das Tor des ebenfalls bärenstarken Valentin Schulz mit 1:0 (8.). Auch Henrik Tutas verdiente sich bei den Gästen Bestnoten. Zemke (18.) und Neumann (48.) drehten das Match zugunsten des Tabellenführers, der nach 85. Minuten per Freistoß auf 3:1 erhöht hatte. Kurz zuvor sah Bardowicks Okunnuga die Rote Karte nach einem Kopfstoß an Rouven Milling, der das Foul und den Freistoß verursacht hatte. Paolo Rieckmann verkürzte in der 90. Minute auf 2:3. Damit haben die Bardowicker sieben Spieltage vor Saisonende 16 Punkte Vorsprung auf den neunen Tabellenzweiten SV Küsten.

Im Tabellenkeller wird es für den akut abstiegsgefährdeten TuS Bodenteich (14.) immer enger nach dem 1:1 beim Tabellendrittletzten TuS Barendorf. Im zweiten Kellerduell kam der SV Holdenstedt zuhause gegen den SV Ilmenau nicht über ein 1:1 hinaus. er hat aber weiter fünf Punkte Vorsprung auf Bodenteich bei einem Spiel weniger. Der SV Emmendorf feierte einen 4:0-Pflichtsieg beim Vastorfer SK. Der VfL Suderburg unterlag unglücklich dem SV Küsten mit 0.1. Etwas glücklich war dagegen der Barumer Sieg beim 3:1 im Waldstadion gegen den teils überlegenen TuS Reppenstedt.

TuS Barendorf - TuS Bodenteich 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Winter (8./HE), 1:1 Ambrosius (55.).

SV Holdenstedt - SV Ilmenau 1:1 (1:0)

Tore:1:0 Langner (14.), 1:1 Hertting (55.).



VfL Suderburg - SV Küsten 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 A. Reinhardt (24.).

Vastorfer SK - SV Emmendorf 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Würker (6.), 0:2 Gröger (56.), 0:3 Kramm (84.), 0:4 Gröger (89.). Gelb-Rot: Rahlfs (89./Vastorf).



TSV Bardowick - MTV Römstedt 3.2 (1:1)

Tore: 0:1 Schulz (7.), 1:1 Zemke (18.), 2:1 Neumann (48.), 3:1 Zeugner (85.), 3:2 Rieckmann (90./FE). Rote Karte: Okunnuga (84./Bardowick) wg. Kopfstoß.

MTV Barum - TuS Reppenstedt 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 M. Wulf (8.), 1:1 Cloppenburg (60.), 2:1 K. Wilhelms (63.), 3:1 Ohneseit (90.).