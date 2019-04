Römstedt hält die Uelzener Fahnen hoch

Alle anderen Kreisvertreter verloren ihre Partien zumeist deutlich. Der SC 09 Uelzen ging am heimischen Fischerhof mit 0:4 gegen den Tabellendritten TuS Neetze baden, der TV Rätzlingen gegen Spitzenreiter TuS Barendorf gleich mit 1:6. Nichts zu holen gab es außerdem für den FC Oldenstadt (1:3 in Zernien), Union Bevensen (0:2 beim SC Lüneburg) und Teutonia Uelzen II (2:5 in Reppenstedt).