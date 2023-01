Auswanderer Hauke Tippe: Mit der Torjäger-Kanone nach Kanada

Von: Bernd Klingebiel

Budenzauber mit großer Kulisse: Mit dem Sieg gegen Suderburg machten die Wierener den Vorrundengruppensieg perfekt. TuS-Torwart Lars Narawitz ist bei diesem Silvesterknaller mit dem Pfosten im Bunde. © De la Porte

Abschied mit Doppel-Wumms für den Römstedter Hauke Tippe, der beim Silvsterturnier des TuS Ebstorf gleich doppelt jubelte.

Ebstorf - Abschied mit Doppel-Wumms! Bei seinem letzten Auftritt im Trikot des MTV Römstedt vor seiner Auswanderung am 13. Januar nach Kanada schnappte sich Hauke Tippe nicht nur die Torjägerkrone beim 34. Budenzauber des TuS Ebstorf. Sondern auch dank seiner acht Treffer gewann er mit dem Fußball-Bezirksligisten am späten Freitagabend in der ausverkauften Sporthalle an der Fischerstraße das beliebte Silvesterturnier (AZ berichtete kurz). Und wer setzte beim Triumph im Finale über den Ligarivalen MTV Barum den Schlusspunkt zum 6:0? Tippe, natürlich!

Römstedt-Trainer Torben Tutas hatte bei aller Freude über den Turniersieg eine Träne im Knopfloch: „Hauke ist nicht nur sportlich ein Verlust, sondern er wird uns auch als Mensch fehlen und als Typ mit seiner positiven Art nicht zu ersetzen sein. Wir sind da schon sehr traurig. Schön, dass er seine starke Leistung der letzten Jahre als bester Torschütze beim Budenzauber gekrönt hat.“



Bester Torschütze: Hauke Tippe (8 Tore) vom Turniersieger MTV Römstedt mit Organisationsleiter Hartmut Jäkel. © De la Porte

Die Treffer beim Kantersieg im Finale fielen im Zwei-Minuten-Takt. Tutas: „Man hat den Jungs die Spielfreude angemerkt. Die Lockerheit war da, und alle haben sich nochmal für Hauke reingehängt. Insgesamt haben wir guten Hallenfußball geboten und verdient gewonnen.“



Dieser Meinung, die die Allermeisten in der Halle teilten, schloss sich auch Organisationsleiter Hartmut Jäkel an: „„Römstedt hat das von den Mannschaften sehr fair geführte Turnier verdient gewonnen.“ Der TuS selbst sammelte von allen Seiten Lob für die Veranstaltung.



Auch beim Endspielverlierer passte es. Barums Trainer Waldemar Braun: „Trotz der Finalniederlage sind wir sehr zufrieden. Im Endspiel sind uns nach einem langen Tag einfach die Kräfte ausgegangen.“



Vom Erfolg konnte Landesligist Teutonia Uelzen an diesem für ihn sportlich verkorksten Abend nur träumen. Der klassenhöchste Teilnehmer musste schon vor seinem letzten Vorrundenspiel die Segel streichen, weil für ihn gegen den SV Molzen (0:2) auch wirklich alles schiefgelaufen war. Und weil sich anschließend Molzen und Wriedel torlos die Punkte teilten, was Beiden zum Sprung in Runde zwei verhalf. Immerhin präsentierte Teutonia mit Artur Schmidt einen brandfrischen Winter-Neuzugang, der vom Bezirksligisten TuS Bodenteich in den Sportpark gewechselt ist.



Die Halbfinals hielten sportliche Höhepunkte bereit. Römstedt bog einen zweimaligen Rückstand gegen Munster in eine 4:2-Revanche für die Vorrundenpleite (2:3) um. Und der TuS Wieren gab in den letzten Spielminuten einen siegesgewissen Zwei-Tore-Vorsprung doch noch ab und verlor gegen Barum spektakulär mit 2:3. Das war Drama!



TuS-Coach Mike Schneider wollte die Schlussphase am liebsten vergessen: „Drei Minuten, das ist mega ärgerlich und schade!“ Alles andere jedoch erstrahlte für die letztlich drittplatzierten Wierener in Rosarot. Schneider: „Ich bin mega stolz auf die Leistung heute des gesamten Teams.“ Weiterer Erfolg für den Tabellenzweiten der 1. Kreisklasse Süd: Die beteiligten Trainer wählten Wierens Lars Narawitz zum besten Turnier-Torhüter.



Titelverteidiger TuS Ebstorf hatte den Budenzauber mit einer 1:2-Pleite gegen die Wierener eröffnet, für die Christopher Schulz auch das erste Tor überhaupt des Abends markierte. Die gastgebenden Kloster-Kicker schieden ebenso punktlos bereits in der Vorrunde aus, wie in der Gruppe C der Bezirksligist SV Emmendorf.