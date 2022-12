4:1 gegen Bodenteich: Suderburg dreht zum Jahresabschluss auf

Von: Arek Marud

Bodenteichs Gino Bölter (links) und Suderburgs stärkster Spieler Maarten Lühr im Kopfballduell. © Marud

Der VfL Suderburg hat wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Der Fußball-Bezirksligist besiegte den TuS Bodenteich mit 4:1 und setzte sich ins Mittelfeld der Tabelle ab.

Uelzen/Landkreis - Für den VfL war es der zweite Sieg in Folge. Der Lohn: Platz neun und sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der MTV Römstedt hat wiederum das Spitzenspiel des 18. Spieltags gewonnen und dank des späten 1:0-Sieges beim SV Wendisch Evern Platz 2 in der Fußball-Bezirksliga erobert. Weiter in der Krise steckt der SV Holdenstedt nach dem 2:4 gegen Schlusslicht Vastorfer SK. Der erhoffte Einsatz von Neuzugang und Torwart Malte Klaunig kam aufgrund einer Erkrankung nicht zustande. Für ihn musste zunächst Oldie Matthias Engelke und später Niklas Ritz ins Tor. Dagegen siegte der SV Emmendorf erstmals nach sieben vergeblichen Anläufen und schlug TuS Barskamp mit 3:1. Auch der MTV Barum ließ beim 4:2 gegen TuS Barendorf nichts anbrennen (4:2).

SV Rosche - TSV Bardowick 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Neumann (17.), 0:2 Zechel (21./FE), 0:3 Schreyer (71.), 0:4 Holzhütter (88/FE).

SV Scharnebeck - SV Küsten 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fricke (14.), 1:1 Schulz (53.).

VfL Suderburg - TuS Bodenteich 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Chluba (35.), 2:0 Maulhardt (45.), 3:0 Grabow (52.), 3:1 Ulfik (55.), 4:1 Engelmann (81.).

VfL Breese-Langendorf - SV Ilmenau 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Bartelt (4.), 1:1 J. Zuther (28.), 2:1 Möller (79.). Gelb-Rote Karte: (Ilmenau/90.+1).

TuS Barskamp - SV Emmendorf 1:3 (1:2)

Tore: 1:0 Steckelberg (14.), 1:1 Silbermann, 1:2 Helmke (42.), 1:3 Silbermann (77.).

SV Wendisch Evern - MTV Römstedt 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Fritz (85.).

SV Holdenstedt - Vastorfer SK 2:4 (1:2)

Tore: 0:1 Brkic (7.), 0:2 Zeiour (22.), 1:2 Brockschnieder (35.), 1:3 Poplat (67.), 2:3 L. Burmeister (83./Foulelfmeter), 2:4 Zeiour (90.+8); Rot: Halawi (61./VSK/Beleidigung), Riggert (62./SVH/Beleidigung).

MTV Barum - TuS Barendorf 4:2 (3:0)

Tore: 1:0 Richter (12.), 2:0, 3:0 J. Wulf (24., 45.), 3:1 Koziburski (57.), 4:1 März (75.), 4:2 Amberge (82.)