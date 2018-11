4:0 – JSG Ripdorf hat ihr Abstiegsfinale

Uelzen/Landkreis.

Die U18-Fußballer der JSG Ripdorf/Ebstorf/Uhlen-Kickers haben im vorletzten Saisonspiel der Herbstserie den ersten Sieg gelandet und durch das 4:0 beim direkten Kontrahenten SG Eintracht/TuS Celle nun doch noch die Chance, kurz vor Toresschluss den Abstieg aus der Bezirksliga zu verhindern – wenn auch nicht aus eigener Kraft. U18-Landesligist JSG Suderburg/Holdenstedt bestätigte seine gute Form und fuhr gegen Stade nach drei Treffern von Lasse Wrede nun auch den ersten Heimsieg ein.

Landesliga U18 JSG Suderburg/Hold. - VfL Güld. Stade 3:1 (1:1)

Erster Heimsieg der Saison und vorübergehender Sprung auf den zweiten Tabellenplatz: Die JSG Suderburg/Holdenstedt feierte einen verdienten 3:1-Erfolg und ihren dreifachen Torschützen Lasse Wrede. Die durch zwei krankheitsbedingte Ausfälle auf zwölf Spieler reduzierte Mannschaft verdiente sich die Führung nach einer halben Stunde, musste jedoch schnell durch den einzigen Torschuss der Stader nach einem Missverständnis den Ausgleich hinnehmen.

In der überlegen geführten zweiten Halbzeit machte Wrede einmal mehr den Unterschied und stellte mit zwei weiteren Treffern die Weichen auf Sieg, zumal die von Till Bödecker organisierte Defensive nichts mehr zuließ.

• Tore: 1:0 Wrede (31.), 1:1 Bebo (38.), 2:1, 3:1 Wrede (47., 86.). Landesliga U16 Teutonia Uelzen - VfL Güld. Stade 0:6 (0:3)

Der verlustpunktfreie Spitzenreiter aus Stade traf auf stark ersatzgeschwächte Teutonen. Nach einem Totalumbau verteidigten die Blau-Gelben klug, standen zunächst sicher und zogen ein schnelles Umschaltspiel auf. In der 15. Minute ging der Gast in Führung, das 0:2 wurde nach Fehlerkette in der Teutonen-Abwehr nachgelegt. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem VfL per Freistoß das zu hohe 0:3 zur Pause. Zuvor war Uelzens Jaari Arndt knapp per Kopf gescheitert und dann nach tollem Steilpass von Daniel Dommick vor dem Torabschluss abgefangen worden. Nach der Pause dominierte der spielgefällige Gast das Geschehen deutlich.

Teutonia-Trainer Henning Schröder: „Wir bekommen relativ früh den 0:1-Rückstand aus Abseitsposition, in der Folge dann drei vermeidbare Gegentreffer. Der Sieg ist absolut verdient, sie haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir wollen nicht über die Ausfälle klagen, das Spiel wird schnell abgehakt.“

• Tore: 0:1 Allers (15.), 0:2 Hassunizadeh (20.), 0:3 Albers (40.+1), 0:4 Beckmann (52.), 0:5, 0:6 Born (82., 67.).

Landesliga U15 TuS Zeven - Teutonia Uelzen 2:0 (0:0)

Teutonias Trainer David Feckler sah „eine sehr gute Leistung mit nur wenigen Fehlern, die leider nicht belohnt wurde“. Uelzens Finn Bödecker hatte den Zevener Ausnahmestürmer im Griff, nur einmal rutschte ein abgefälschter Pass durch die Uelzener Abwehr, den der Torjäger zum 1:0 nutzte. Als Teutonia in der Schlussphase alles nach vorn warf, fiel das 2:0.

Feckler forderte vor und nach dem Seitenwechsel zweimal vergeblich Strafstoß nach Attacken gegen Karl Böttcher. Der Stürmer setzte zudem einen Kopfball über die Latte, die Leon Lenz traf. Feckler: „Zur Halbzeit hätten wir führen müssen.“ In der 50. Minute verzog Lenz bei der besten Ausgleichsmöglichkeit deutlich. Feckler: „Im Training haut er die im Schlaf rein. Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren, wir haben uns schlichtweg selbst geschlagen. Aber ich bin mit der Leistung hochzufrieden.“

• Tore: 1:0 (58.), 2:0 (69.).

Bezirksliga U18 SG Eintracht/TuS Celle - JSG Ripdorf/E./UK 0:4 (0:3)

Drei Punkte oder Abstieg, hieß es aus Sicht der JSG, die durch Linus Korn nach der Vorarbeit von Johannes Ritz schnell führte (10.). Das gab Auftrieb. Nach einem Doppelschlag bauten die Gäste ihre Führung auf 3:0 aus. Nach kurzem Aufbäumen der Platzherren übernahmen die Gäste das Spielgeschehen. In der 51. Minute wurde Niklas Witzke im Strafraum vom Celler Keeper von den Beinen geholt, der Gefoulte scheiterte aber per Elfer am SG-Keeper. Nur vier Minuten später machte Witzke seinen Fehler wieder gut und erzielte das 4:0. „Das war ein Arbeitssieg. Spielerisch war Luft nach oben, aber in unserer Situation zählen nur Siege. Die Jungs haben Moral bewiesen und das erste Endspiel für sich entschieden“, erklärte Trainer Andreas Bendisch.

Sollte die SG Eintracht/TuS Celle am letzten Spieltag beim Tabellenführer JFV Rotenburg nicht punkten, reicht Ripdorf/Ebstorf/Uhlen-Kickers ein Remis beim Heimspiel gegen die FSG Heidmark.

• Tore: 0:1 Korn (10.), 0:2 Dickschas (34.), 0:3 Busch (34.), 0:4 Witzke (55.). Bezirksliga U17 Teutonia Uelzen - FJSG Allertal 4:0 (2:0)

Von Beginn an übernahmen die Teutonen das Kommando und erspielten sich zahlreiche hochkarätige Chancen, bis Thies Köster nach einem 40-Meter-Pass von Alexander Hoppe die Führung erzielte (23.), der Christopher Foyer nach feiner Einzelleistung das 2:0 folgen ließ (28.). Der starke Keeper Phil Wallat verhinderte mit zwei Paraden den Anschlusstreffer. Nach der Pause markierte Fynn Kocks nach einer Traumkombination über vier Stationen mit jeweils One-Touch-Fußball (eine Berührung) das schönste Tor des Tages. Trainer Torsten Teschke: „Endlich haben die Jungs ihre spielerische Klasse in Tore umgesetzt, aufgrund der vielen hochkarätigen Chancen wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Ein besonderes Lob möchte ich Phil Wallat und dem seit Wochen herausragenden Laurin Sokoll aussprechen.“

• Tore: 1:0 Köster (23.), 2:0 Fojer (28.), 3:0 Kocks (44.), 4:0 Behns (55.).

Bezirksliga U14 SV Holdenstedt - MTV Tb Lüneburg 0:5 (0:2)

Der MTV war wie erwartet eine Nummer zu groß für die Holdenstedter. Und so war es wie im Hinspiel der starke Marvin Wechsung, der durch seine drei Tore fast im Alleingang für den Lüneburger Aufstieg in die Landesliga gesorgt hatte. Die Lila-Weißen standen zwar gut in der Defensive, aber die Gäste ließen kaum offensive Aktionen zu. „Kurzfristig ist uns leider noch Artur Dygas ausgefallen, und ohne drei offensive Spieler war es uns nie richtig möglich, uns von dem Lüneburger Druck zu befreien und für etwas Entlastung zu sorgen. Einsatz und Wille waren aber in Ordnung“, meinte Holdenstedts Trainer Andre Zessack.

• Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Wechsung (30., 33., 57.), 3:0, 4:0 Jacobsen (39., 47.).

JSG Ilmenautal - VfL Westercelle 1:3 (0:2)

In einer ausgeglichenen Anfangsphase verhalf ein umstrittener Elfmeter Westercelle zur Führung. Danach übernahmen die Gäste das Spielgeschehen (2:0). Die Kabinenansprache muss bei den JSG-Spielern gewirkt haben, jedenfalls bestimmten sie das Spiel und verkürzten durch eine Direktabnahme von Guleed Axmed auf 1:2 (47.). In der Euphorie des Anschlusstreffers vergaßen die Ilmenauer direkt nach dem Wiederanstoß ihre Verteidigung und gerieten wieder mit zwei Toren in Rückstand.

„Schon wieder kassierten wir durch einen unberechtigten Elfmeter ein Gegentor, während für uns wieder ein klarer Strafstoß nicht gegeben wurde. Die Jungs müssen lernen, 70 Minuten konzentriert zu spielen, dann werden sie auch wieder Erfolge feiern“, munterte Betreuer Frank Harms das Team ein wenig auf.

• Tore: 0:1 Dickmann (14.), 0:2 Schäfer (26.), 1:2 Axmed (47.), 1:3 Reich (48.).