RFV Bodenteich richtet Pferdeleistungsschau mit Besonderheit aus

Josephine Gade und ihr Pferd Florate vom gastgebenden Verein sind auch in diesem Jahr wieder am Start. © Digiart LG

Nach langer Vorbereitung kann am kommenden Wochenende (12. bis 14. Mai) das traditionelle Reitturnier des RFV Bodenteich steigen.

Bad Bodenteich – Drei Tage Pferdesport pur: Fleißige Hände haben gestrichen und geputzt, damit am kommenden Wochenende alles schick ist auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Bodenteich. Dort wird ab Freitagnachmittag das traditionelle Reitturnier ausgetragen.

Zum Auftakt liegt der Schwerpunkt auf den jungen Pferden mit Spring- und Dressurpferdeprüfungen. Auch am Sonnabend wird dem Publikum von 9 bis 16 Uhr auf dem Springplatz und in der Halle einiges geboten.



Der sportliche Höhepunkt folgt dann am Sonntagnachmittag. Auf dem Springplatz ist um 13 Uhr zunächst eine Einlaufprüfung für die VGH-Cup-Qualifikation der Klasse L und um 14.30 Uhr die Qualifikation, eine Stilspringprüfung der Klasse L. In Bodenteich ist die zweite von insgesamt sechs Qualifikationsprüfungen für junge Reiter (Jahrgang 1998 und jünger) der Leistungsklassen 3, 4 und 5. Das Finale findet dann im September in Harsum statt.



Den Abschluss des Bad Bodenteicher Turniers bildet die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. Währenddessen werden in der Reithalle die Dressurprüfungen der Klassen M* und L*-Trense-Kür geritten. Insbesondere die Kür zu mitgebrachter Musik sei eine Besonderheit auf dem Bodenteicher Reitturnier.



In diesem Jahr sind die Wettbewerbe wieder in das Geschehen im Mai integriert. „Der Nachwuchs und die Wettbewerbe gehören zum traditionellen Turnier. Vergangenes Jahr hatten wir die Leistungsprüfungen und die Wettbewerbe auf zwei Wochenenden aufgeteilt, aber das war immer noch der Coronasituation geschuldet“, erklärt die zweite Vorsitzende, Anja Niebuhr.



Wie die Springen der höheren Klassen werden auch die Sprünge für die Wettbewerbe auf dem grünen Platz aufgebaut, und wie die Dressurreiter der Leistungsklassen stellen die Teilnehmer der Dressurreiter und Reiterwettbewerbe ihr Können in der Halle unter Beweis.



So eine Pferdeleistungsschau sei nicht ohne Sponsoren und nur mit viel Unterstützung der Mitglieder machbar, zeigt sich der Vorstand dankbar. ac