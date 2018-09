Retzlaff schießt das Ehrentor

Stadensen. Als nicht ganz chancenlos hatte Teamleiter Michael Martin seine Fußball-Altliga (Ü40) der SG Wieren/Wrestedt/Stadensen vor dem mit Spannung erwarteten Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft des FC St. Pauli eingestuft.

Am Ende aber stand am Sonnabend auf dem Sportplatz in Stadensen eine deutliche 1:8-Niederlage.

Dabei lief es während der ersten zwölf Minuten durchaus verheißungsvoll für die Heimmannschaft: Mit hohem Tempo, voller Konzentration und reichlich Motivation fingen sie die Angriffe der Kiez-Kicker geschickt ab und kamen ihrerseits sogar zu der ersten gefährlichen Szene im gegnerischen Strafraum.

Bis in der 17. Minute dann doch das erste Tor für die Ex-Profis des FC St. Pauli fiel, sahen die 132 Zuschauer eine durchaus offen geführte Partie. Im weiteren Verlauf der 2x35-minütigen Spielzeit setzte sich jedoch die Erfahrung der Hanseaten durch.

In der zweiten Halbzeit, zu der auf beiden Seiten reichlich Personal gewechselt worden war, drehte die Traditionsmannschaft dann richtig auf und zeigte ihre ganze Klasse. Zwischen der 47. und 58. Minute rappelte es gleich viermal im Kasten der SG Wieren, obwohl Timo Bielesch im Tor ein gutes Spiel machte und dank zahlreicher Paraden eine zweistellige Niederlage verhinderte. Sven Retzlaff gelang in der Schlussminute dann aber doch noch der ersehnte Ehrentreffer zum 1:8-Endstand.

Von Oliver Huchthausen