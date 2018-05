„Respekt vor dieser Leistung“

Kreisliga: Heute vier Nachspiele / Aufsteiger Römstedt vor Schritt in die Heide-Wendland-Liga

+ © M. Klingebiel Der TSV Wriedel (Jannes Gade beim Freistoß) und der FC Oldenstadt müssen auf dem Weg in die Heide-Wendland-Liga noch einige Hindernisse aus dem Weg räumen, die Oldenstädter haben dabei die deutlich besseren Karten. © M. Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis. Vier Spiele werden am heutigen Mittwochabend in der Fußball-Kreisliga nachgeholt. Dem MTV Römstedt winkt dabei ein sicherer Platz in der Heide-Wendland-Liga, wenn er die Auswärtshürde in Molzen überspringt.