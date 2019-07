Rendezvous mit dem Erfolg

Braunschweig/Uelzen – Beim Landesentscheid vom „Rendezvous der Besten“ ist der Dance-Formation „Hearts on Fire“ des TV Uelzen das für unmöglich Erachtete gelungen: Zum dritten Mal in Folge erkämpften sich die 23 Tänzerinnen die Qualifikation zum Bundesfinale.

16 Sportformationen traten nach enorm spannenden Vorentscheiden in der Stadthalle Braunschweig an. Qualifiziert hatten sich diesmal jeweils sechs Sportakrobatik- und Dancegruppen sowie je zwei Einrad- und Ropeskipping-Mannschaften. Sven Kammeyer, fachlicher Leiter vom Niedersächsischen Turnerbund (NTB): „Noch nie hatten wir ein so hohes Niveau bei dieser Veranstaltung. Die Vorführungen werden von Jahr zu Jahr spektakulärer und mitreißender!“

„Hearts on Fire“ hatte sich mit der tragischen Geschichte „Das Tagebuch der Anne Frank“ in den letzten Wochen intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. Angesichts der beeindruckenden Konkurrenz war die Anspannung vor dem Auftritt allerdings groß. Zusätzliche Herausforderung: Das große rollbare Holzgerüst, das als Hinterhaus in Holland und später auch als Kulisse des Konzentrationslagers dient, musste wegen des begrenzten Raumes auf der Bühne noch direkt vor dem Start zusammengesetzt werden.

Mit dem ersten Ton der Musik war der Bann dann aber gebrochen. Zwar gab es zur Sorge von Trainerin Petra Studtmann kleine Schwächen bei der Partnerakrobatik, doch die Gesamtleistung stimmte. Das Publikum honorierte mit tosendem Applaus.

Die anschließenden Vorführungen verfolgten die Uelzenerinnen nun aus dem Zuschauerraum. Studtmann: „Bis zur Siegerehrung stieg die Spannung ins Unermessliche. Alle Gruppen brachten fantastische Höchstleistungen auf die Bühne.“

Bei der Verkündigung der Prädikate fielen sich die Tänzerinnen am Ende der Veranstaltung erleichtert und dankbar in die Arme. Neben zwei weiteren Dance-Formationen und drei Sportakrobatik-Teams erhielten die Uelzenerinnen erneut das Besturteil „Hervorragend“. Allerdings standen nur fünf Plätze für die Qualifikation zum Bundesentscheid in der Kategorie „Rendezvous der Besten“ zur Verfügung. Bis zuletzt hieß es zittern, doch dann kam die erlösende Botschaft: Diesmal dürfen im November sechs Mannschaften Niedersachsen vertreten. Die TVU-Tänzerinnen nahmen überglücklich erneut den Pokal, verbunden mit dem Titel „Showgruppe Niedersachsen“, in Empfang.