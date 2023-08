Spektakuläre Fahrmanöver: Norddeutsche Stockcar-Meisterschaft auf dem Uhlenköper-Ring

Von: Arek Marud

Teilen

Spektakuläre Fahrmanöver sind garantiert. Beim Stockcar wird nach allen Regeln der Kunst gerempelt. So auch am 19./20. August auf dem Uhlenköper-Ring. © Andre Grajek

Bei der norddeutschen Stockcarmeisterschaft beginnt die entscheidende Phase. Am Wochenende (19./20. August) steigt auf dem Uhlenköper-Ring bei Klein Pretzier der dritte und zugleich vorletzte Lauf.

Klein Pretzier – Rempeln nach allen Regeln der Kunst: Bei der Norddeutschen Stockcarmeisterschaft hat die entscheidende Phase begonnen. Am kommenden Wochenende (19./20. August) steigt auf dem Uhlenköper-Ring bei Klein Pretzier der dritte und zugleich vorletzte Lauf.

Fahrer von Dänemark bis zum Harz sind am Start. Mit bis zu 400 PS starken Autos werden sie für spektakuläre Fahrmanöver sorgen. Ihre Boliden verfügen über Motoren vorne, hinten oder sind gar mit zwei Motoren ausgestattet. Von Front-, Heck- bis Allradantrieb ist alles dabei. Es gibt auch eine Jugendklasse ab 14 Jahren bis 60 PS.



Veranstaltet wird die Motorsport-Veranstaltung vom Uelzener Stockcarteam Crazy Devils, das mit diesem Rennwochenende die entscheidende Meisterschaftsphase einläutet. Es besteht seit 2014 und setzt sich aus zwölf Mitgliedern zwischen 20 und 30 Jahren zusammen.



Tim Müller wird versuchen, sich an die Spitze in Klasse 3 bis 115 PS zu setzen. Auch Moritz Köhle hat mit seinem Audi Coupé aussichtsreiche Chancen, seinem Vorsprung in der Klasse 4 bis 150 PS weiter auszubauen.



Noah Herzberg steht in der leistungsstärksten Klasse momentan noch auf Platz zwei. „Sein Audi A4 mit 299 PS und Allrad sollte auf der harten und schnellen Strecke des Uhlenköper-Rings ein Garant sein, auf den ersten Platz aufzusteigen“, traut ihm Sebastian Reller, Medienbeauftragter der Crazy Devils, den Sieg zu. Reller fährt ebenfalls in der Klasse 4 mit einem BMW e36 mit.



Am Sonnabend (19. August) heulen die Motoren erstmals um 12 Uhr los. Voraussichtliches Ende der Wertungsläufe ist gegen 18 Uhr. Am Sonntag (20. August) geht es von 10 bis 17 Uhr weiter.



Die fünf vorgesehenen Klassen werden nach PS eingeteilt. „Stockcar ist ein Vollkontakt-Motorsport, bei dem fast alles erlaubt ist. Lediglich die Fahrertür und stehende Fahrzeuge dürfen nicht angegriffen werden“, berichtet Reller. Rempler, Dreher, Überschläge und waghalsige Überholmanöver seien erwünscht.



Am selben Wochenende steigt auf dem Uhlenköper-Ring auch der Autocross, bei dem sich die drei Wertungsklassen ebenfalls nach PS-Stärke richten. Hier ist der Fahrzeug-Kontakt jedoch nicht erlaubt.



Der 3. Lauf der Norddeutschen Stockcarmeisterschaft ist zugleich der vorletzte nach der Absage des Rennens in Goldenstedt. Die nächste und letzte Veranstaltung findet am 23./24. September beim B-Team in Wiemersdorf (Schleswig Holstein) statt.