Reise in die Vergangenheit für SCK-Trainer Martin Lübkert

Das Spiel von Germania Ripdorf (Mitte Osman Mahjoub) gegen Dannenberg steht personalbedingt auf der Kippe. Lediglich acht Spieler stehen aktuell zur Verfügung. Daher bemühen sich die Germanen um eine Verlegung der Partie. © Immo de la Porte

Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe fährt am fünften Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Süd als klarer Favorit zum TSV Jastorf. Für Trainer Martin Lübkert auch eine Reise in die Vergangenheit.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Eröffnet wird der Spieltag von den zuletzt brillierenden Wriedelern, die in Breese ranmüssen. Der SV Stadensen möchte dagegen gegen den TuS Liepe einen endgültigen Fehlstart abwenden, während die Wierener die Pleiten der Vorsaison gegen Suderburg II endlich vergessen machen wollen.

VfL Breese/Langend. II – TSV Wriedel (Fr., 20)

Drei Siege am Stück, 18:2 Tore, zuletzt die 7:2-Gala gegen Böddenstedt – es läuft beim TSV Wriedel! „Wir wollen die nächsten drei Punkte“, sagt Trainer Mathias Grabs. Er spricht von guter Stimmung und Trainingsbeteiligung, hat sich den kommenden Gegner letzten Sonntag in Ripdorf ansehen und Eindrücke gewinnen können. „Wir sind gut vorbereitet“, bekräftigt Grabs. Jan-Felix Körner und Jan Kiefer kehren zurück, dafür fehlen Christian Bahr, Finn-Sören Nimz und Marvin Meyer. Die Breeser Reserve (11.) machte bisher einen durchaus beachtenswerten Eindruck, unterlag erst einmal.



TSV Wrestedt/Stederdorf – SC 09 Uelzen (So.,15)

Das 2:2 der Wrestedter in Suderburg bot Licht und Schatten, dennoch liegt der TSV als Aufsteiger mit sieben Punkten bestens im Rennen. Vor dem Spiel gegen den SC herrscht Vorfreude pur: „Schöne Partie, auf die wir richtig Lust haben. Dass vier unserer Spieler eine Vergangenheit am Fischerhof haben, spielt sicherlich auch eine Rolle“, äußert sich Sprecher Eike Kirch. Er hält nahezu jeden Ausgang für möglich, mahnt aber an, dieses Mal die Spielkontrolle über die komplette Spielzeit zu behalten.



„Kein leichtes Spiel“, urteilt Anton Weinberger vom SC-Trainerteam. Er sieht beim Gegner „eine gewisse Euphorie“ und findet, dass der TSV (im Vergleich zur Vorsaison) verstärkt daherkommt. Doch die letzten eigenen Auftritte machen Weinberger Mut: „Wenn wir die Leistung und die Stimmung auf dem Platz wie gegen Liepe beibehalten, sind drei Punkte drin.“ Mit Andreas Richter (gegen Stadensen am Knie verletzt) fehlt bis auf Weiteres ein Leistungsträger, dafür ist Markus Lindt nach Rotsperre wieder dabei.



SV Stadensen – TuS Liepe (So.,15)

Nur drei Punkte aus vier Spielen – in Stadensen (13.) wird man sich den Start anders vorgestellt haben. Somit kommt der Partie gegen Liepe (9.) erhöhte Bedeutung zu. „Ein Sieg wäre wichtig, sonst sind wir schon unter Zugzwang“, betont Trainer Marco Schulze. Für den ist der kommende Gegner ein völlig unbekanntes Blatt. Ungeachtet dessen wollen die Stadenser ihr Spiel durchdrücken: „Viel Ballbesitz, schnelles Umschalten“, erläutert Schulze, der urlaubsbedingt fehlt. Immerhin füllt sich der SVS-Kader wieder, nachdem zuletzt in Dannenberg nur eine Notelf am Start war.



TSV Jastorf – SC Kirch-/Westerw. (So.,15)

Klar verteilt sollten die Karten in Jastorf sein. Auch wenn die Gastgeber (14.) am Vorsonntag erstmals punkteten, wäre ein Unentschieden gegen den Tabellenführer eine faustdicke Überraschung.



Das wichtige 2:0 der Jastorfer in Oetzen war gut für Kopf und Tabelle, Trainer Marcel Claus würde nur zu gern gleich nachlegen, fragt sich allerdings mit wem. „Letzte Woche waren wir noch 16 Mann, jetzt vielleicht elf, wenn es gut läuft. Einige Spieler sind im Urlaub, verletzt oder haben Corona“ stöhnt Claus. „Ein Punkt wäre schon etwas Schönes.“



SCK-Trainer Martin Lübkert trifft auf seinen Ex-Verein (coachte Jastorf von 2014 bis 2017), nimmt die Favoritenrolle an, warnt aber zugleich. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es auf dem kleinen Platz werden kann. Jastorf wird nach dem ersten Dreier natürlich versuchen, die Punkte in Jastorf zu lassen.“ Personell gibt es etwas Entspannung, allerdings fehlen mit Fynn Schulz und Alexander Zierath zwei wichtige Stammspieler.



TuS Wieren – VfL Suderburg II (So., 15)

Einiges gutzumachen gilt es für die Wierener gegen Suderburg, gingen in der letzten Spielzeit beide Spiele verloren. Grundsätzlich ist der TuS (7.) bisher in der Spur, allerdings war der Gewitter-Abbruch in Lehmke kurz vor Schluss angesichts einer 4:1-Führung ärgerlich und führte zu einer Neuansetzung. „Wir wollen unbedingt drei Punkte“, bekräftigt Trainer Mike Schneider. Sein Optimismus wird auch durch einen gut gefüllten Kader befeuert. „Personell sieht es so gut aus wie schon lange nicht.“



Beim VfL war zuletzt auf Torjäger Oliver Menges Verlass, (sechs Saisontore). Ansonsten war der Auftritt gegen Wrestedt eher durchwachsen. Vielleicht auch deswegen lässt Coach Jörn Drögemüller etwas Skepsis durchblicken. „Wieren gehört unter die Top 5 der Liga. Wenn bei denen alle da sind, wird es schwer, Punkte zu entführen. Für mich klar der Favorit.“ Drögemüller hofft auf die Rückkehr einiger angeschlagener Akteure, Christian Hahmeyer wird wohl für den fehlenden Christoph Ahrens im Tor stehen.



VfL Böddenstedt – SVG Oetzen/Stöcken (So.,15)

Quasi in den Boden gerammt wurden die erfolgsverwöhnten Böddenstedter beim 2:7 in Wriedel. „Die Niederlage wiegt noch schwer. Nicht wegen des Ergebnisses, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass mit Jannik Foth und Steffen Wilkens zwei weitere Spieler langfristig ausfallen werden“, klagt Trainer Karsten Kröger. Der will von einer Pflichtaufgabe gegen den punktlosen Tabellenletzten aus Oetzen nichts wissen, verweist vielmehr auf die unsichere Kadersituation.



Bei den Gästen ist die Lage nach dem Flop gegen Jastorf noch prekärer geworden. „Böddenstedt ist klarer Favorit, vielleicht können wir sie ja überraschen und etwas Positives mitnehmen. Totgesagte leben länger“, hofft Trainer Fatmir Osmani insgeheim auf eine Überraschung. Urlauber Lasse Hilmer ist wieder zurück, dafür fehlt Cornelius-Leander Wittenberg. Gar kein Thema mehr scheint Jan Ramünke zu sein: „Den habe ich überhaupt erst einmal gesehen“, bedauert Osmani, der sich im Übrigen nach einem neuen Co-Trainer umsehen muss, da die Zusammenarbeit mit Nico Hinz beendet wurde. „Irgendwie hat es nicht gepasst“, kommentierte Hinz die Situation.



TSV Suhlendorf – TSV Lehmke (So.,15)

Die Suhlendorfer hielten sich zu Hause bisher schadlos, kommen folglich gegen den punktlosen Vorletzten nicht an einer (leichten) Favoritenrolle vorbei. Trainer Stephan Lindemann hat Bedenken: „Problem ist nur, dass wir gegen die Jungs nie wirklich gut aussahen, was somit die Aufgabe nicht unbedingt leichter macht.“ Tatsächlich verbauten die Lehmker in der Vorsaison mit einem 0:0 den Suhlendorfern den Sprung in die Aufstiegsrunde. Mit Gionvan Caliva, André Lindemann und Jaari Warnecke fehlen drei Stammspieler urlaubsbedingt.



Nur ein Unwetter verhinderte die vierte Niederlage des TSV Lehmke. Dennoch war nicht alles schlecht. „Wir müssen genauso motiviert und konzentriert wie gegen Wieren jetzt gegen Suhlendorf antreten“, fordert Betreuer Arne Scheele. Krankheitsbedingt gibt es einige Ausfälle, Torwart André Wirch fällt bis Ende der Vorrunde aus.



MTV Dannenberg – Germania Ripdorf (So., 15)

Die Auswärtsauftritte der Ripdorfer in Suhlendorf (1:5) und Böddenstedt (1:7) waren ein ziemliches Desaster, nun droht ein ähnlicher Reinfall. Der Absteiger gewann immerhin drei von vier Spielen ohne Gegentor, kletterte auf Rang drei. Zumal die Ripdorfer praktisch ohne Personal dastehen. „Aufgrund von Urlaub und Verletzungen stehen für Sonntag nur acht Spieler zur Verfügung“, skizziert Trainer Daniel Wenck, der sich um eine kurzfristige Verlegung möchte. Sollte doch der Ball rollen, sieht Wenck schwarz. „Aufgrund der personellen Situation rechnen wir uns nicht viel aus. Danennberg gehört zu den Spitzenteams der Liga. Wir wollen verhindern, dass wir wieder mächtig unter die Räder kommen und abgeschossen werden.“