Am Rande des „Herzinfarktes“

am Walddorf/Ebstorf. Absturz ins Mittelfeld abgewendet, drohende Krise abgewehrt.

Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Basketballer der Ebstorf Heide Knights am Sonnabend die Auswärtspartie beim Walddörfer Sportverein mit 87:76 (41:32) Punkten gewonnen und ihre Verfolgerposition als Tabellenvierter beibehalten.

„Das war ein superwichtiges Erfolgserlebnis. Ich freue mich sehr fürs Team“, war Trainer Leo Niebuhr erleichtert. Was ihn am Samstagabend besonders glücklich machte, waren die vielen Ebstorfer Fans, die das Team begleiteten. „Das macht mich stolz.“

Die Heide Knights zeigten mal wieder zwei Gesichter. Zwischendurch abschlussstark und überzeugend in der Offensive. Dann wieder mit vielen Konzentrationsmängeln. Nach dem ersten Viertel führten die Gäste mit 22:20, bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 41:32 aus, um anschließend einen Einbruch zu erleiden. Der Gegner kam nach dem 3. Viertel auf 60:65 heran und verkürzte auf 62:65. „Wir dürfen uns in der Verteidigung einfach nicht ausruhen. Andere Teams sind wacher und arbeiten härter. Ich habe mich wie bei der ,Versteckten Kamera’ gefühlt, oder die Spieler wollten, dass ich einen Herzinfarkt bekomme“, umriss Niebuhr die Schwächephase mit gewohnt kessen Sprüchen, um ernsthaft zu ergänzen: „Mir ist es ein Rätsel, dass wir immer die Führung verspielen.“

Entweder liefen die Spieler bei schnellen Gegenangriffen nicht zurück, oder die Absicherung funktionierte nicht. Andererseits bestrafte Ebstorf Walddörfers Fehler gnadenlos, konterte die Presse aus oder traf bei Zonenverteidigung einfach von Außen. Der Sieg wäre noch höher ausgefallen, hätten die Gäste am Ende nicht rotiert, was zu sieben gegnerischen Punkten in Folge führte.