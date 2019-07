TV Rätzlingen zieht sein Team aus der Kreisliga ab / SG mit Teutonia Uelzen II

In der letzten Saison standen sich der TV Rätzlingen (links Stefan Burmester, Roman Gruss) und Teutonia Uelzen II (Niklas Schwalbe) in der Heide-Wendland-Liga noch als Gegner gegenüber, in der kommenden Serie machen sie in der 1. Kreisklasse Süd gemeinsame Sache.

© Michael Klingebiel