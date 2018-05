Rätzlingen feiert den Sprung in die Heide-Wendland-Liga

TVR siegt mit 1:0 in Bienenbüttel / Wriedel guckt trotz 3:0 über Suhlendorf „in die Röhre“

+ © M. Klingebiel Geschafft - die Rätzlinger jubeln nach dem Schlusspfiff in Bienenbüttel und spielen in der kommenden Saison in der Heide-Wendland-Liga. Rechts freut sich TVR-Trainer Frank Kilian. © M. Klingebiel

Von Michael Klingebiel - Uelzen/Landkreis. Die letzte Entscheidung in der Fußball-Kreisliga ist gefallen, und das am allerletzten Spieltag dieser Spielklasse überhaupt: Der TV Rätzlingen jubelt nach einem 1:0-Sieg in Bienenbüttel und tritt in der kommenden Saison als Heide-Wendland-Ligist an!