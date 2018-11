Rätzlingen am Boden – 4:5 nach 4:1-Pausenführung

Das Kreisduell zwischen dem SC 09 und Union Bevensen am Uelzener Fischerhof verzückte mit nur wenigen Torszenen. Am Ende siegten die abwehrstarken Kurstädter knapp mit 1:0.

mk Uelzen/Landkreis. Am letzten Hinrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland hielt sich der Tabellenzweite MTV Römstedt im Kreisderby gegen den FC Oldenstadt erneut schadlos, gewann mit 5:0 und bleibt damit erster Verfolger von Herbstmeister TuS Barendorf.

Auch Union Bevensen feierte einen Derbysieg, siegte am Uelzener Fischerhof beim SC 09 knapp mit 1:0. Dagegen verspielte der TV Rätzlingen in Woltersdorf einen 4:1-Pausenvorsprung und unterlag am Ende noch mit 4:5 Toren.