Ein Punkt ist Trainer Heine zu wenig

Uelzen. Aus der Hölle in den siebten Himmel. Nach dem desaströsen 1:8 im Kellerduell in Stade und der überraschend starken Antwort mit dem 4:3-Sieg bei Eintracht Lüneburg wechseln die Stimmungslagen bei Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen wie in Hamburg die Trainer.

Aktuell liegt ein ausgewachsenes Hoch über dem Sportpark. Am Sonntag, 14 Uhr, im Heimspiel gegen Spitzenreiter MTV Eintracht Celle möchte sich Coach Frank Heine mit nur einem Punkt nicht zufriedengeben wollen: „So wie wir in Lüneburg aufgetreten sind und in dieser Woche trainiert haben, will ich den Tabellenführer schlagen. Ich will die drei Punkte!“

Wohlgemerkt, Teutonia hat sich zuletzt nur vom zweiten auf den obersten Abstiegsrang verbessert. Herbstmeister Celle hingegen ist mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer. Heine spricht in höchsten Tönen von dem Oberligaabsteiger, der auch weiterhin zumeist auf Fünft-Liga-Niveau agiert: „unglaublich gute Defensive, schnelle Stürmer, enormes Tempo von hinten.“ Dazu haben die Herzogenstädter mit Moussa Doumbouya den Topscorer der Liga an Bord (16 Treffer).

Teutonias Trumpf in dieser Partie sei die „Euphorie“, auf der sein Team seit Sonntag reite. Allerdings weiß auch Heine, dass die schon häufiger so schnell in sich zusammenfiel, wie sie aufgekommen war. „Wir können keine konstanten Leistungen abrufen“, sieht der Trainer das größte Manko dieser Spielzeit.

Binnen einer Woche schaffte er es, die 1:8-Schmach aus den Spielerköpfen zu tilgen. „Ich war nicht so sehr als Trainer, sondern vielmehr als Psychologe und Pädagoge gefordert“, erklärt Heine die Wandlung seiner Mannschaft. Gegen Celle will er eine weitere Steigerung aus dem Team herauskitzeln: „Wir brauchen eine Leistung wie in Lüneburg plus ein paar Prozentpunkte mehr.“ Immerhin kehrt Kapitän Eugen Krasnikov nach Gelb-Rot-Sperre in die Innenverteidigung zurück. Heine: „Wer dafür weichen muss, weiß ich noch nicht.“

Der Trainer setzt zusätzliche Anreize: Gelingt am Sonntag die Überraschung, will er sich spendabel zeigen. Das von ihm zwischenzeitlich gesteckte, nur intern kommunizierte und mit einem Bonus verknüpfte Punkte-Ziel zur Winterpause könne seine Mannschaft aber nicht mehr erreichen, räumt Heine ein.

Sollten die Uelzener allerdings verlieren, müssen sie die Winterpause vermutlich auf einem Abstiegsplatz schmoren. Das sah vor einem Jahr anders aus. Mit 17 Punkten nach 16 Spielen – drei weniger (!) als heute – war Teutonia Tabellenzehnter, die Gefahrenzone sechs Zähler weit weg. Am Ende gab es dann das legendäre Abstiegsfinale in Ottersberg, in dem sich Teutonia mit einem 5:1-Sieg rettete.

Von Bernd Klingebiel