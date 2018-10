Projekttag mit „Aha-Erlebnis“

Jede Menge Spaß und Aktion: Im Workshop gilt es, sich an den Rollstuhl-Basketball heranzutasten. Die HEG-Schüler sammeln dabei ihre Erfahrungen und lassen den Ball kreisen. Fotos (4): Huchthausen

Uelzen. Ungewohntes Bild im Herzog-Ernst-Gymnasium (HEG): Die Schüler tauschten gestern Stift und Block mit Ball und Rollstuhl.

Denn gemeinsam mit dem Behinderten Sportverband Niedersachsen (BSN) organisierte das Uelzener Gymnasium einen Projekttag mit dem Motto „Von Behindertensportlern lernen!“.

Los ging es mit einer Gesprächsrunde, die von NDR-Moderator Andreas Kuhnt geleitet wurde. Unter anderem mit von der Partie: Josef Giesen, Paralympics-Sieger im Biathlon 2002 und Behindertensportler des Jahres 2003. Vor dem versammelten neunten Jahrgang gab er tiefe Einblicke in sein Leben und zeigte sein Sportgewehr. Die Schüler seien bei den Fragen jedoch eher zurückhaltend gewesen, fasste Oberstudienrat Benjamin Zasendorf zusammen.

Weniger zaghaft waren 24 Neuntklässler beim Workshop in der Sporthalle: Rollstuhl-Basketball unter der Regie von Eike Gößling, der in der Bundesliga bei Hannover United spielt. Unterstützung bekam er dabei von der 19-jährigen Lena Wiemann aus Linden, die in Achim diesen Sport ausübt und gerade erst zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Gößling selbst kam zum Rollstuhl-Basketball, als er wegen einer Wachstumsspaltenentzündung seinen „heiß geliebten“ Fußball aufgeben musste. Heute gilt er nicht mehr als körperlich behindert. „Es ist eine von wenigen Sportarten, die jeder ausüben kann“, weiß er.

Seit nunmehr fünf Jahren bringt Gößling Schülern seinen Sport nahe. So fuhren die HEG-Schüler zuerst mit dem Fahrwerk auf und ab, spielten dann Fangen und probierten sich anschließend mit dem Ball. Die Schüler zeigten dabei viel Spaß. „Sobald jemand fünf Minuten drin ist, wird alles ausgelöst, da gibt es keine Hemmschwellen, total verrückt“, erklärte Gößling.

Und auch Zasendorf unterstrich: „Sie nehmen einiges mit und haben ein gewisses Aha-Erlebnis.“ Der Lehrer ist von der Sportart begeistert: „Es ist schwierig und komplex, aber auch beeindruckend, wie schnell alles zustande kommt.“ Und nicht nur die Aktiven zeigten viel Elan. Sondern auch die vielen Mitschüler auf der Tribüne hatten ihren Spaß daran, den Jugendlichen zuzusehen, denn vieles sah, der Unerfahrenheit geschuldet, recht chaotisch aus. Trotzdem gaben einige ein wirklich gutes Bild ab: „Ich bin überrascht, wie sie so schnell damit umzugehen wussten“, wunderte sich Zasendorf.

Der 14-jährige Niklas verriet stellvertretend für seine Mitschüler: „Es ist schwer, mit dem Rollstuhl zu fahren und gleichzeitig zu spielen, es erfordert Disziplin. Der Workshop hat Spaß gemacht, es war etwas Neues.“ Im Anschluss durften noch rund 30 Siebtklässler ihr Können unter Beweis stellen. Letztlich war es ein Tag, der den etlichen Schülern lange im Gedächtnis bleiben dürfte.

Von Rouven Peter