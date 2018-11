Pokal-Jubel nach Kraftakt

Uelzen/Landkreis. Die Fußballer des SV Emmendorf haben es geschafft! Mit einem 3:2-Sieg über die SG Schiffdorf/Sellstedt ist die U16 ins Bezirkspokal-Halbfinale eingezogen. Auch Teutonias U17 hofft auf einen Erfolg nach dem 3:1-Heimerfolg.

Und zwar am „Grünen Tisch“, um den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Landesliga doch noch zu packen.

Bezirksliga U17 Teutonia Uelzen - FSG Heidmark 3:1 (2:1)

Nach dem dritten Sieg in Folge wollen die Uelzener ihre letzte Chance auf die Landesliga-Aufstiegsrunde nutzen. Sie haben Berufung gegen ein Urteil des Bezirkssportgerichts eingelegt, das ihnen zwei entscheidende Punkte kostete. Das Gericht hat eine 5:0-Wertung für die Uelzener aus dem Hinspiel beim JFV Rotenburg verworfen und das ursprüngliche 2:2-Unentschieden wiederhergestellt (AZ berichtete). Die Rotenburger belegen mit zwei Punkten Vorsprung auf Teutonia den letzten Qualifikationsplatz.

Hintergrund: Der JFV setzte einen laut Teutonia-Trainer Torsten Teschke nicht spielberechtigten Akteur ein. Teschke: „Das Bezirkssportgericht urteilte entgegen der Spielordnung, dass er eingesetzt werden durfte, da dieser nach Angaben der Rotenburger irrtümlich von Vereinsseite aus gesperrt wurde. Die Passstelle erteilte darauf im Nachgang entgegen Paragraf 3 der Spielordnung die Spielerlaubnis.“

Gegen Heidmark erzielte Nils Pipereit per Strafstoß nach Foul an Nepomuc Vocht das überfällige Führungstor. Insgesamt vergaben die Teutonen Chancen im Minutentakt; es dauerte aber bis zur 56. Minute, ehe Christopher Foyer mit seinem zweiten Tor zum 3:1-Endstand traf. Teschke: „Erneut ein starker Auftritt!“

• Tore: 1:0 Pipereit (27./FE), 1:1 (33.), 2:1, 3:1 Fojer (40., 56.).

Bezirkspokal U16 SV Emmendorf- SG Schiffdorf 3:2 (1:1)

Im Pokalspiel der beiden Tabellenvierten der Bezirksliga-Staffeln 1 und 2 hatten die Gastgeber den besseren Start. Schon in der 2. Minute gingen sie durch Maximilian Wasem in Führung und besaßen weitere Torchancen. Stattdessen glich der Gast nach einem Abwehrfehler aus. Nachdem sich der SVE kräftig geschüttelt hatte, bekam er die Partie wieder in den Griff und erspielte sich Chance um Chance.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste in einigen Szenen, warum sie zwei Landesligisten ausgeschaltet hatte. Als Tom Holländer einen von Keeper Kim Grefe prima abgewehrten Ball mit trockenem Nachschuss zum 1:2 ins Tor beförderte, kam dies nicht einmal überraschend (60.).

Mit vereinten Kräften stemmte sich Emmendorf gegen die drohende Niederlage. Mit einer Einzelaktion, als Robin Becker Mitte der gegnerischen Hälfte ein Solo startete, in den Strafraum eindrang und gegen eine unentschlossene Gästeabwehr zum 2:2 traf, wurde die Wende eingeleitet (67.).

Nach Eckball von Lucas Gröger stand der eingewechselte Niklas Szymura goldrichtig und schob zum 3:2 ins Tor (74.). Der, vor allem wegen der Vorteile in der ersten Halbzeit, verdiente Sieg stand fest, als die Gäste kurz vor Abpfiff knapp das Tor verfehlten.

Im Halbfinale erwarten die Emmendorfer am Sonnabend, 9. März, den verlustpunktfreien Landesliga-Spitzenreiter Güldenstern Stade.

• Tore: 1:0 Wasem (2.), 1:1 Oelfke (17.), 1:2 Holländer (60.), 2:2 Becker (67.), 3:2 Szymura (74.). Landesliga U15 Teutonia Uelzen - FCE Cuxhaven 0:1 (0:0)

Teutonia muss mit einem Fünf-Punkte-Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz in die Winterpause. Am Freitagabend kassierte das Schlusslicht eine verdiente Heimniederlage gegen den FC Eintracht Cuxhaven. Trainer David Feckler: „Wir können uns bei Torwart Phillip Lemm bedanken, der uns im zweiten Durchgang mehrfach brillant im Spiel hielt.“ Bei einem Eckball, den die Gäste per Kopf zum entscheidenden Treffer nutzten, war aber auch der Uelzener Schlussmann machtlos. Die Blau-Gelben selbst verbuchten in 70 Minuten keinen Torschuss. Feckler: „Der recht ordentlich spielende Aushilfsstürmer Leon Lenz wurde viel zu häufig allein gelassen. Aber von der Einstellung her und dem Einsatz bin ich mit fast allen sehr zufrieden.“

• Tore: 0:1 Lamprecht (52.).