Perfekter JSG-Auftritt

bh/am Wrestedt. Riesenerfolg für die Fußballer der JSG Aue Wrestedt.

Die E-Junioren haben in Wrestedt das Regionsturnier des Sparkassen-Fußball-Cups gewonnen und sich für das Endturnier in Barsinghausen, an dem die 16 besten Mannschaften aus ganz Niedersachsen teilnehmen, qualifiziert.

Nach vielen Jahren kommt erstmals wieder ein Regionssieger aus dem Kreis Uelzen. Aue Wrestedt setzte sich im Finale gegen JSG Ilmenautal mit 4:0 durch. Bereits im Halbfinale gab’s ein 4:0 gegen die JSG Gellersen/Reppenstedt durch.

Für Kreisauswahltrainer Frank Schwalbe kam dieser Erfolg nicht unbedingt überraschend, sah er viele vielversprechende Talente beim Siegerteam. „Die Wrestedter stellen den Großteil der Kreisauswahl.“ Ohnehin hat Schwalbe die Qual der Wahl mit vielen guten Kickern, die es mit den Lüneburgern aufnehmen können. „Das ist ein starker Jahrgang. Wir können uns nicht beklagen.“ Das ist nicht selbstverständlich, bedenkt man, dass die Lüneburger über einen wesentlich größeren Einzugsbereich verfügen.

Bis zu 15 Uelzener Spieler konnten sich für die Kreisauswahl empfehlen, einige von ihnen könnten den Sprung in den DFB-Stützpunkt in Dahlenburg schaffen.

Insgesamt 24 Mannschaften aus dem Kreisen Uelzen, Lüneburg und Lüchow/Dannenberg spielten um den Turniersieg. Es entwickelten sich sehenswerte und größtenteils torreiche Spiele, in denen die Talente ihr Können zeigen konnten. Organisator Bernd Hinz vom NFV-Kreis Uelzen hatte aber auch für den Ausrichter ein Lob übrig. „Ich möchte mich sehr beim TSV Wrestedt/Stederdorf bedanken, der die Sportanlage zur Verfügung stellte und für einen reibungslosen organisatorischen Ablauf sorgte.“ Besonders begeistert war Hinz nach dem Erfolg von Aue Wrestedt. „Insbesondere freue ich mich, dass sich nach vielen Jahren wieder eine Uelzener Mannschaft für die Endrunde in Barsinghausen qualifiziert hat und im August-Wenzel-Stadion gegen die besten Mannschaften aus Niedersachsen antreten wird.“

2009 hatte der VfL Suderburg mit dem damaligen Trainer Achim Otte als einziges Uelzener Team den Sparkassen-Fußball-Cup nach einem 4:2-Erfolg im Endspiel gegen BW Hollage gewonnen.