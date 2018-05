Nach 9:1-Sieg am Uelzener Fischerhof ist der Titelgewinn unter Dach und Fach

Uelzen-Ripdorf - von Immo de la Porte. Sie sind am Ziel. Germania Ripdorf hat am Pfingstsonnabend beim SC Uelzen II den noch fehlenden Zähler geholt und machte bereits einen Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse perfekt.