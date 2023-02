Seeparklauf pausiert in 2023: Neues Konzept soll drohendes Aus verhindern

Von: Arek Marud

Geht schon bald endgültig das Licht aus? Nur 140 Läufer und 17 Wanderer machten 2022 beim Seeparklauf mit. © Sonderkamp

Dem Seeparklauf in Bad Bodenteich droht das Aus. Mangels Resonanz wird die Veranstaltung in diesem Jahr zunächst ausgesetzt. Die weitere Zukunft ist ungewiss.

Bad Bodenteich – Einem weiteren Lauf-Dino droht das Aus. Der kriselnde Seeparklauf wird in diesem Jahr ausgesetzt. Mit neuem Konzept wollen die Bad Bodenteicher Organisatoren die Traditions-Veranstaltung aber retten.

Ilmenaulauf und Göhrdelauf sind Geschichte, der Herbstlanglauf erfand sich im Vorjahr neu und fand im Sommer als Suderburger Abendlauf statt – mit gerade einmal 139 Läufern. Nun geht dem Seeparklauf die Puste aus. Bei der 27. Auflage im August 2022 waren nur 157 Aktive dabei. „Wir bedauern die seit einigen Jahren festzustellende negative Entwicklung bei Volksläufen sehr. Der notwendige finanzielle sowie organisatorische Aufwand lässt sich so zurzeit leider nicht rechtfertigen“, erklärt Friedhelm Schulz, Leiter des Organisationsteams und Vorsitzender des TuS Bodenteich.



Ernüchternde Zahlen beim Lauf 2022

Dabei waren die Verantwortlichen nach zwei Individualläufen in der Corona-Hochphase zuversichtlich, 2022 durchstarten zu können. Entsprechend groß war die Ernüchterung über die deutlich hinter den Erwartungen gebliebene Teilnehmerzahl. Nun also die Notbremse. „Aufgrund einer immer geringer werdenden Helferanzahl, schwindender Teilnehmerzahlen und der dadurch nicht zu deckenden Gesamtkosten haben wir uns entschlossen, die Durchführung des Seeparklaufes zunächst auszusetzen“, erklärt Schulz, der zwecks Kostendeckung 250 Starter als Messlatte festlegt. „Rechnerisch war das für uns ein Defizit, das wir durch das Plus der Vorjahre aufgefangen hatten. Aber das darf sich nicht wiederholen.“



Jüngere Helfer werden dringen gesucht

Es ist noch nicht das endgültige Aus, betont Schulz. „Wir geben die Hoffnung auf eine Fortführung so schnell nicht auf.“ Ein neues Konzept soll in diesem Jahr erarbeitet werden. Im Gespräch ist eine Entkoppelung vom Seeparkfest, bei dem der Seeparklauf stets als Auftaktveranstaltung am Freitagabend stattfand. Der August als Austragungsmonat wackelt! „Wir müssen definitiv den Sommerferien ausweichen“, erklärt Schulz. Auch der für Volksläufe untypische Freitagabend steht zur Debatte.



Auch die Anzahl der Helfer muss dringend erhöht und ihr Durchschnittsalter gesenkt werden. Eine Herkulesaufgabe. Die meisten seien inzwischen 70, 80 oder 90 Jahre alt. Und ihre Zahl sank von 31 im Jahr 2016 auf nunmehr knapp 20. Schulz ist ratlos: „Es meldet sich einfach niemand. Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist extrem gering geworden. Wir brauchen mehr Zeit, um Nachwuchs zu bekommen.“ Immerhin ist auf die DLRG Ortsgruppe Bad Bodenteich, die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bodenteich und Lüder sowie die Seeparkklinik Bad Bodenteich Verlass. „Hier wurde wieder wichtige Unterstützung geleistet“, dankt Schulz, dem auch vorschwebt, den Aufwand bei der Streckenführung zu minimieren, um die Streckenposten zu entlasten.



LSB-Volkslaufzahlen dienen als Stimmungsbarometer

Bei einem Punkt sind die Bad Bodenteicher machtlos. Es fehlt der Erlebnisfaktor wie bei Stadtläufen mit Innenstadtflair und Fans entlang der Strecke. „Diesen sportlichen Kick können wir bei einem Landschaftslauf nicht bieten.“ Schulz und Co. schielen zum Landessportbund und dessen Volkslauf-Statistiken als Stimmungsbarometer. Sinken landesweit die Teilnehmerzahlen in 2023, wäre das ein Rückschlag. Im Herbst soll entschieden werden. Schulz: „Wir wollen den Seeparklauf noch nicht beerdigen.“





Interessierte Helfer können sich bei Friedhelm Schulz melden. Tel. (05824) 2070; (0152) 29 23 15 24. Oder per E-Mail: friedhelm.schulz@gmx.net