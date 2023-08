Ostedts Sehnsucht nach Entspannung - Last-Minute-Tore stressen den Coach Marco Schulze

Aufsteiger MTV Himbergen (rechts Max Quittenbaum gegen Sergej Litwinow vom Lüneburger SK II) hat einen Traumstart mit drei Siegen hingelegt. © M. Klingebiel

Auch wenn die Saison noch jung ist, geht es in der 1. Fußball-Kreisklasse für einige Teams bereits um eine Weichenstellung.

Uelzen/Landkreis - So muss der ambitionierte VfL Böddenstedt in der Südstaffel nach zwei Niederlagen eigentlich punkten, steht aber in Gartow vor einer ganz schweren Aufgabe. Auch der VfL Suderburg II und SC 09 Uelzen sind in ihren Partien gegen Lehmke und in Liepe unter Zugzwang. Das gilt auch für die SVG Oetzen/Stöcken, die gegen den VfL Breese/Langendorf II die ersten Zähler einfahren möchte. Im Norden versucht der MTV Himbergen, gegen den Thomasburger SV seinen Höhenflug fortsetzen.

TuS Liepe -



SC 09 Uelzen (Sbd., 15.30)



Wohin steuert der Sportclub? Nach drei Spielen stehen mittelmäßige vier Zähler zu Buche, allerdings war das Startprogramm auch nicht ohne. In Liepe sollten es dann aber schon drei Zähler sein, wenn die Spitze nicht enteilen soll. Trainer Ermir Vajushi möchte Liepe auch angesichts deren 4:1-Sieg gegen Suderburg nicht unterschätzen, erwartet aber eine Steigerung: „Nach dem harten Schlag gegen Gartow (0:4) ist es unsere Pflicht, aufzuwachen und ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir müssen verstehen, dass uns keiner etwas schenkt.“ Djavit Shabanov fehlt weiter gesperrt, weitere Spieler sind verletzt.



TuS Wustrow -



TSV Wrestedt/St. (Sbd., 16)



Mit drei Siegen sind die Wrestedter optimal gestartet, gewannen allerdings durchweg nur mit einem Tor Vorsprung. Auch Kreisligaabsteiger Wustrow ist mit sieben Punkten gut unterwegs, hatte zuletzt allerdings beim Sieg in Böddenstedt auch das nötige Spielglück auf seiner Seite. „Wir erwarten einen kampfstarken und bissigen Gegner, der sich auf eigenem Platz offensiv in einem 4-3-3 präsentieren wird“, blickt Oliver Viets aus dem TSV-Trainerteam auf das Match „im Fehl“. John Samba, Kevin Erxleben und Marten Hinrichs sind wieder dabei, im Tor feiert Youngster Timon Penzhorn sein Debüt.“



VfL Suderburg II -



TSV Lehmke (So., 13)



Mit vier Punkten laufen die Suderburger der Musik ein wenig hinterher. Ein Sieg über Lehmke erscheint da fast schon Pflicht, insbesondere in der Heimfestung Tannrähm. „Das unglückliche 2:2 gegen Kirchweyhe muss schnell aus den Köpfen“, möchte Trainer Jörn Drögemüller das jüngste Nachspielzeit-Drama abhaken. Er warnt vor den schnellen Lehmker Spitzen (Anmerkung: Michel Bautsch, Lukas Haack) und freut sich über bessere personelle Alternativen. So stehen Jannes Meyer, Thilo Pellnath und Eugen Köpplin wieder im Kader.



In Lehmke durfte man nach dem Sieg gegen Liepe mal durchpusten – Fehlstart abgewendet! In Suderburg kommt der TSV allerdings nicht an einer Außenseiterrolle vorbei. „Leider haben wir wieder viele Ausfälle zu verzeichnen. Trotzdem werden wir versuchen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung etwas Zählbares mitzunehmen“, äußert sich Betreuer Arne Scheele.



FC SG Gartow -



VfL Böddenstedt (So., 15)



Trotz des wenig prickelnden Saisonstarts mit nur drei Punkten ist die Stimmung beim VfL laut Spieler und Sprecher Steffen Kröger keineswegs schlecht. „Wir sind aufgrund der zuletzt guten Leistungen positiv gestimmt.“ In der Tat schrammten die Schwarz-Gelben gegen Wustrow (1:2) nur mit Pech an einem Punktgewinn vorbei. Nun wartet allerdings mit Gartow ein richtig dicker Brocken, der zu den Aufstiegsanwärtern zählen dürfte. „Eine eingespielte Mannschaft, die trotz des Abstiegs den Stamm des Kaders halten konnte“, weiß Kröger. Mit Lukas Schultze und Stefan Dreyer kehren zwei wichtige Spieler in den VfL-Kader zurück.



SV Ostedt -



SC Lüchow (So., 15)



Die Ostedter zeigten, dass sie ohne Wenn und Aber in neuer Umgebung mithalten können. Allerdings verhinderte eine gewisse Naivität eine bessere Punktausbeute. „Wir müssen uns über 90 Minuten konzentrieren“, wiederholt Coach Marco Schulze. Er wünscht sich angesichts der ganzen Last-Minute-Entscheidungen „endlich mal einen entspannten Nachmittag“. Den mit sechs Punkten stark gestarteten Gegner kennt er nicht, hat aber Erkundigungen eingeholt. Hauke Wöllmann, Moritz Nieschulze, der erneut verletzte Robert Bruck stehen nicht zur Verfügung, dafür aber nach längerem Auslandsaufenthalt Malte Williges.



SV Stadensen -



MTV Dannenberg (So., 15)



Nach den ersten drei wichtigen Punkten gegen Breese/Langendorf II fuhr SVS-Trainer Hadi Karamac die paar wenigen Kilometer nach Dannenberg, um sich den kommenden Gegner anzusehen, der unglücklich 2:3 gegen Suhlendorf unterlag. „Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, sie haben sehr gute Einzelspieler. Wir müssen auf jeden Fall unsere Nerven im Griff haben, es wird hitzig“, urteilt er. Besonders vor dem torgefährlichen Brasilianer Clemilton Gomes warnt Karamac. Dennoch sollen die nächsten Zähler eingefahren werden und an die gute erste Halbzeit vom Breese-Match angeknüpft werden. AZ-Spieler der Woche Patrick Oetzmann ist ebenso im Urlaub wie Jonas Hilmer. Dennis Mantey (Muskelverletzung) ist verletzungsbedingt raus.



SVG Oetzen/Stöcken -



VfL Breese/L. II (So., 15)



Wichtige Partie für die punktlose SVG. Es gilt, einen kompletten Fehlstart zu verhindern. Trainer Karsten Kröger macht aktuell eine „schwierige Phase“ seiner Mannschaft aus. „Durch die vielen krankheitsbedingten Absagen ist ein geregelter Trainingsbetrieb nicht aufrecht zu erhalten.“ Der verjüngte Gegner aus Breese sammelte auch erst einen Punkt, sollte im Normalfall also schlagbar sein. Kröger: „Was ist schon normal? Ich muss zunächst schauen, wer überhaupt auflaufen kann und in welchen Zustand sich die Spieler befinden.“



TSV Suhlendorf -



SC Kirch-/Westerw. (So., 15)



Mit viel Glück holten die Suhlendorfer in Dannenberg ihren ersten Sieg und sind nun punktemäßig (4) wieder im Soll. Thema bleibt weiter die nicht sattelfeste Abwehr. „In den Begegnungen mit Kirchweyhe ging es immer heiß her. Deshalb sollten wir uns gerade in der Defensive nicht allzu viele Fehler leisten, um nicht erneut einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen“, meint Trainer Stephan Lindemann. Lediglich sein Bruder André (Urlaub) und Tristan Wiechel-Kramüller (privat) fehlen.



Beim Gegner erinnert man sich mit Grausen an den letzten Auftritt in Suhlendorf. „Dort haben wir noch etwas gut zu machen, weil wir nach einer ganz schlechten Leistung verdient 0:3 verloren haben“, erklärt Martin Lübkert aus dem Trainerteam. Diverse Spieler fehlen weiterhin.



Staffel Nord



MTV Himbergen -



Thomasburger SV (So., 15)



Wer hätte das für möglich gehalten? Aufsteiger MTV Himbergen steht nach drei Spielen und neun Punkten tatsächlich auf Rang zwei! Gegen die ebenfalls gut (4./sechs Punkte) aus den Startlöchern gekommenen Thomasburger riecht es schon ein wenig nach Spitzenspiel. „Eine spiel- und laufstarke Mannschaft“, sagt Co-Trainer Clemens Gabler zum Gegner und rechnet mit einem „sehr schweren und umkämpften Spiel.“ Neben den langzeitverletzten Laurin Mennerich (Schulter) und nun auch Damon Baron fallen weitere Akteure aus. Immerhin ist David Gruss wieder an Bord und Kapitän Niklas Maiwald zumindest wieder im Training.

Von Immo de la Porte