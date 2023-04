Oliver Ecke hört als Trainer von Sperber Veerßen auf

Von: Bernd Klingebiel

Am Saisonende ist die Zeit als Coach in Veerßen für Oliver Ecke nach 17 Jahren abgelaufen. © De la Porte

Nach 17 Jahren mit drei Unterbrechungen soll im Sommer endgültig Schluss sein für Oliver Ecke als Trainer bei der SV Sperber Veerßen, dem Tabellensiebten der 2. Fußball-Kreisklasse Süd.

Uelzen-Veerßen - „Ich habe mir lange Gedanken gemacht und bin in der Winterpause zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist für einen Schnitt“, erklärt Ecke jetzt gegenüber der AZ. Der 54-Jährige: „Erstmal mache ich Pause.“ Die Entscheidung sei ihm „nicht leicht gefallen, weil es tolle Jungs sind und es mit allen Höhen und Tiefen Spaß gemacht hat, die Mannschaft trainieren zu dürfen“.

Mit Routinier und Torjäger Fabian Voigt als neuen Spielertrainer und Hendrik Fabel als Co- und Torwartcoach hat Sperber die Nachfolge bereits geregelt. Ecke zeigt sich erleichtert: „Wir konnten meine persönlichen Wunschtrainer gewinnen.“



Die Entscheidungen hat er den Spielern nunmehr mitgeteilt: „Sie haben das komplett verstanden und sind froh, in den beiden neue Trainer zu haben, die den Verein kennen“, zeigt Ecke sich überzeugt, dass seine Nachfolger „dieser Aufgabe gewachsen sein werden“. Voigt sei in Veerßen „als absoluter Führungsspieler gereift“, und Fabel „als ehemaliger Torwart bringe in dem Bereich eine Menge Erfahrung mit“. Als Trainer betreten sie Neuland. „Aber auch ich habe in Niendorf mit Anfang 30 meine erste Trainerstation als ,Frischling’ gehabt und bin in diese Aufgabe hineingewachsen“, betont Ecke. Er will die laufende Saison „natürlich“ noch zu Ende bringen, bleibe Sperber in seiner Funktion als 2. Vorsitzender erhalten und werde sich „weiterhin dafür einsetzen, den Verein sportlich weiterzubringen“. Ecke: „Wir bauen darauf, die Jugend ab der nächsten Saison, beziehungsweise nächstes Jahr in den Herrenbereich integrieren zu können.“