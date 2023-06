Oldenstädter 9-Meter-Mannschaftsspektakel begeistert Fußballer und Fans

Duell Schütze gegen Torwart: Kicker und Fans sehen sicher verwandelte und akrobatisch gehaltene Neunmeter. © Mathis, Mike

Herausragende Torwartparaden, sicher verwandelte Neunmeter und volles Haus auf der Sportanlage. Die Premiere des Oldenstädter 9-Meter-Mannschaftsspektakels war ein voller Erfolg.

Uelzen-Oldenstadt - Sowohl die Organisatoren aus der Altliga-Mannschaft des FC Oldenstadt als auch Teilnehmer und Zuschauer erlebten am Sonnabend bei bestem Wetter einen spannenden Fußballnachmittag, der von regelrechten Neunmeter-Krimis geprägt war – im Kampf um den Turniersieg, aber auch in den Duellen um den Pokal für das schlechteste Team.

In einem hochprozentigen Finale traf „Astra la vista“ auf die „Becks Bier Boys“. Am Ende setzten sich die Freunde des Hamburger Gerstensafts knapp durch und krönten sich zum ersten Sieger in der Geschichte des Oldenstädter Neunmeter-Turniers. Das feierten sie standesgemäß.



24 Teams und circa 180 Spieler hatten sich für die Erstauflage angemeldet. 20 Mannschaften gingen dann auch tatsächlich an den Start. In vier Fünfergruppen traten sie mit ihren Schussversuchen aus neun Metern gegeneinander an. Die insgesamt mehreren hundert Fans sahen brillant geschossene oder auch akrobatisch gehaltene Neunmeter.



Selbst um den vorletzten Platz kämpften die Akteure hingebungsvoll. Die als Preis ausgelobte hundeförmige Trophäe mit der passenden Bezeichnung „Den Letzten beißen die Hunde“ ging an die traditionsreichen Montagsfußballer Dreilingen. Sie erhielten von den Organisatoren um Norman Arndt eine Wildcard für das nächste Jahr und versprachen, bei der nächsten Auflage dann bereits Vorletzter werden zu wollen.



Den Pokal für die „elegantesten Paraden“ sicherte sich Timo Todtenhaupt von den „Becks Bier Boys“. Sein Team lobte die Ausrichter vom FC Oldenstadt in den höchsten Tönen: Das Turnier sei „supi! supi! supi!“ gewesen. Und auch die anderen Kicker sowie die Zuschauer fanden, dass es eines zweiten Turniers im nächsten Jahr bedarf. Dementsprechend positiv war auch das Fazit von Cheforganisator Norman Arndt. Der ehemalige Ligaspieler des TuS Bodenteich zeigte sich erfreut über den „starken Zuspruch“ von Akteuren und den vielen Menschen an der Bande, die „jede Parade und jeden verwandelten Neunmeter feierten“.

Von Mike Mathis

Die Gewinner:

1 . Astra La Vista Team um Ü40-Spieler Holger Severin und weitere ehemalige Größen des FC Oldenstadt

2. Team Becks Bier Boys Team um Thorsten Buchin (ehemaliger Bodenteicher) und Sven Henniger (ehemals Roscher)

3. Sportclub Devils Team um SC-Urgestein Anton Weinberger

4. SVH Oldies Team um SVH-Urgestein Torsten Hess