Trauernachricht: Partie zwischen SSV Gusborn und SV Jelmstorf wird unterbrochen

Diese Hürde war zu hoch für den Aufstiegskandidaten: Der TV Rätzlingen (rechts Daniel Suda) kassierte gegen den FC Oldenstadt (Mouhammed Aziz) eine 3:6-Heimpleite. © Klingebiel, Bernd

Nach dem zweiten Spieltag in der 2. Kreisklasse Heide-Wendland Süd gibt es nur drei Teams mit optimalen sechs Punkten.

Uelzen/Landkreis - Das liegt zum einen daran, dass bereits zwei Partien verschoben worden sind. Zum anderen, dass nur der TuS Woltersdorf, FC Oldenstadt und die SV Teutonia Uelzen II beide absolvierten Spiele auch gewonnen haben.

Woltersdorf setzte sich im Spiel des Tabellenführers beim Ligazweiten klar durch. Mit 3:0 schlugen sie den TuS Ebstorf II von Trainer Dennis Korn. Der zollte dem Gegner nach dem Abpfiff höchsten Respekt: „Die haben tollen Fußball gespielt und das 1:0 überragend herausgespielt. Einige Zuschauer haben gesagt, sie hätten selten ein so toll herausgespieltes Tor gesehen.“ Seine Mannschaft habe „keine Chance gehabt“ und könne sich keinen Vorwurf machen, da sie „alles reingeworfen“ habe. Korn: „Als neutraler Zuschauer hätte man da sicher richtig Spaß gehabt.“



Teutonia Uelzen II hat sich im ersten Heimspiel gegen die SV Sperber Veerßen ein 2:1 erkämpft. Trainer Oliver Kühn sprach allerdings von einem „schmeichelhaften Sieg“. Schon das 1:1 zur Halbzeit sei „nicht so richtig verdient“ gewesen, weil seine Mannschaft nicht ins Spiel gefunden habe. Ähnlich sah es auch Veerßens Coach Fabian Voigt: „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, obwohl das Ergebnis letztendlich enttäuschend ist. Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, einen deutlichen Vorsprung zu erzielen.“



Einen „glücklichen Sieg“ hat auch der MTV Gerdau eingefahren. Nach der Auftaktniederlage gegen Oldenstadt setzte sich die Mannschaft von Sven Rose zu Hause gegen den SV Holdenstedt II mit 1:0 durch. „Alles in allem wäre ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen. Gefühlt wollte der Ball für Holdenstedt heute nicht ins Tor gehen“, resümierte Rose nach dem Schlusspfiff.



Die Partie zwischen dem SSV Gusborn und dem SV Jelmstorf endete 4:3. Ein Doppelpack von Jonathan Alves-Dias und das erste Pflichtspieltor von Jonas Hellberg reichten den Gästen nicht, um etwas Zählbares aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg mitzunehmen.



Überschattet wurde das Spiel von einer Trauernachricht im Umfeld eines Gusborner Spielers. Dafür musste die Begegnung im zweiten Durchgang für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:0 für die Gäste, die das Spiel aus Sicht von Jan Homann „sicher im Griff“ hatten und auch nach dem Seitenwechsel überlegen waren.



„Nach der ungewollten Unterbrechung waren wir leider nicht wiederzuerkennen und haben viel zu kopflos verteidigt. Wenn du vier Tore kassierst, wird es schwer, zu punkten“, bilanzierte er ein Spiel, das er „so noch nie erlebt“ hat.



Der SV Natendorf ist mein einem Sieg in die Saison gestartet. Nach der Spielverlegung zum Auftakt gewannen die Mannen von Thomas Riedel mit 3:0 gegen den TSV Jastorf. Ein frühes Tor von Paul Fiete Elbers und ein Doppelschlag von Philipp Ziggert in der zweiten Halbzeit besiegelten die zweite Niederlage für den TSV. „Ein guter Start in der ersten Halbzeit. Da hätten wir zur Pause vielleicht noch ein bisschen höher führen können, aber Marcel Claus hat im Tor einige gute Paraden ausgepackt“, so SV-Trainer Thomas Riedel. Gäste-Coach Claus selbst war mit der kämpferischen Leistung seiner Truppe „überhaupt nicht zufrieden“. „Da muss mehr kommen, auch wenn wir nur mit elf Leuten antreten“, sagte er enttäuscht. Einen Lichtblick sieht er allerdings: Einige Urlauber melden sich zurück.



2. KK - Spiel der Woche

Ein echtes Offensivspektakel bekamen die Zuschauer beim Spiel TV Rätzlingen und FC Oldenstadt zu sehen (3:6). „Wir haben einfach schlecht gespielt. Technisch nicht gut. Kämpferisch nicht gut. Jeder ist unter seinen Möglichkeiten geblieben“, bilanzierte der TVR-Co-Trainer Karsten Müller. Tristan Benjamin Beensen aufseiten der Gäste steuerte drei Tore bei und setzte sich mit fünf Treffern an die Spitze der Torjäger der 2. Kreisklasse.



„Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich FCO-Trainer Kevin Dähne: „Durch die 2:1-Führung zur Pause hatten wir in der zweiten Halbzeit viel Platz zum Kontern und haben mit unseren schnellen Flügelspielern für Gefahr gesorgt.“



„Uns ist aber auch einfach nichts eingefallen. Das war ein gebrauchter Tag“, ärgerte sich Müller, der sein Team als „viel zu brav“ erlebte. „Oldenstadt hat gerackert und gekämpft.“



Nachdem Oldenstadt im zweiten Durchgang auf 3:1 davongezogen war, kamen die Hausherren durch Maximilian Meyer heran. Beensen stellte den Zwei-Tor-Vorsprung wieder her (69.). Durch einen Doppelschlag war alles klar. Zwar gelang dem TVR noch das 3:6, mehr als Ergebniskosmetik war das nicht. „Ich weiß nicht, ob sich die Jungs mit der Ansage, aufsteigen zu wollen, selbst zu viel Druck gemacht haben. Aber wir werden einen Weg finden, wieder oben dranzukommen“, so Müller.

Von Mike Mathis