Nur Oldenstadt feiert einen Punktgewinn – 0:0 gegen Dannenberg

Heide-Wendland-Liga: SC 09 und die Union verlieren gegen die Spitzenteams

+ © Michael Klingebiel Sportclub-Torwart Heiko Ohle und Dhimitraq Xhufka (hinten am Torpfosten) stemmen sich vergeblich gegen den Scharnebecker Führungstreffer. Der Ball schlägt nach einem Kopfball von Kjeld Döring (nicht im Bild) zum 0:1 in den Maschen ein. © Michael Klingebiel

mk Uelzen/Landkreis – Die befürchtet magere Ausbeute gab es für die Uelzener Teams am 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Lediglich der FC Oldenstadt heimste beim torlosen Remis daheim gegen den MTV Dannenberg einen Zähler ein. Der SC 09 Uelzen unterlag am Fischerhof dem Spitzenreiter aus Scharnebeck nach verbissenem Kampf knapp mit 1:2, und die Union Bevensen hatte beim Ligazweiten in Vastorf nichts zu bestellen (0:3).