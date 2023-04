Psychische Erkrankung zwingt Ostedts Erfolgstrainer Olaf Bode zum Ausstieg

Von: Bernd Klingebiel

Fassungslosigkeit, aber großes Verständnis herrscht beim SV Ostedt über den sofortigen Rücktritt von Trainer Olaf Bode

Olaf Bode ist nicht mehr Trainer des SV Ostedt. Der 56-Jährige hat der aufstrebenden Mannschaft und dem Vorstand seine Entscheidung mitgeteilt, den Posten bei dem aktuellen Tabellenzweiten der 2. Fußball-Kreisklasse Süd und designierten Aufsteiger mit sofortiger Wirkung niederzulegen.



Ostedt – „Ich bin physisch und mental völlig überfordert, ich kann das nicht mehr leisten und ziehe aus gesundheitlichen Gründen die Notbremse. Ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung an mich und die Mannschaft nicht erfüllen zu können“, erklärt er mit großer Offenheit gegenüber der AZ. SVO-Vorsitzender Andreas Rösler: „Wir sind sehr betrübt.“

2019 hatte Bode die 1. Herren des SV Ostedt ein erstes Mal gecoacht und sie zum Aufstieg in die 2. Kreisklasse geführt, ist im selben Jahr nach eigenen Angaben aber auch „mit einem Voll-Burn-out gegen die Wand gelaufen“.



Nach den Saisonabbrüchen wegen Corona kündigte er im Januar 2021 eine „mentale Auszeit“ an. Im Anschluss kehrte Bode aus der Erkrankung unterstützend bei der 2. Mannschaft an die Seitenlinie zurück und übernahm im letzten Sommer als Nachfolger des zum SC Kirch-/Westerweyhe gewechselten Martin Lübkert erneut die Erste.



Ich habe die Situation völlig unterschätzt und muss auf mich und meine Gesundheit achten. Auch wenn es mir sehr schwerfällt, das zu verlassen, was ich neben meiner Frau am meisten liebe.

Der Coach hat das Kleeblatt während seiner Amtszeit verstärkt in das Interesse des Uelzener Fußball zurückgerückt und erst vor vier Wochen Team und Verein die Zusage für die nächste Saison gegeben. Bode: „Ich wäre gern mit dem SV Ostedt in die 1. Kreisklasse marschiert.“ Rösler bestätigt: „Wir haben eine sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren und eine ganze Menge aufgebaut.“



Bereits während der Wintervorbereitung habe Bode jedoch an sich beobachtet, dass ihm die Gestaltung eines „adäquaten Trainings“ schwerer falle. Bei der Pleite seines Teams am letzten Sonntag beim Tabellenvorletzten MTV Gerdau verließ Bode dann noch während des Spiels das Sportgelände: „Ich musste mich aus dieser Situation ziehen, habe eine Grenze überschritten. Ich stand wieder vor einem Weg, an dem ich schon vor ein paar Jahr war und den ich nie wieder gehen möchte.“



Sein davon ausgelöster Rücktrittsentschluss habe nichts mit der Leistung seiner Elf in Gerdau oder gar dem Team („eine Topmannschaft!“) zu tun, betont Bode. Vielmehr habe ihm das Geschehen endgültig die Augen geöffnet, „dass ich dem Druck nicht mehr gewachsen bin.“ Beim Training am Dienstag „habe ich die Karten in einem ehrlichen und vernünftigen Gespräch auf den Tisch gelegt.“ Bode: „Ich habe die Situation völlig unterschätzt und muss auf mich und meine Gesundheit achten. Auch wenn es mir sehr schwerfällt, das zu verlassen, was ich neben meiner Frau am meisten liebe.“



Mannschaft und Vereinsführung hätten großes Verständnis gezeigt und betont, dass ihnen der Coach „als Mensch“ und die Gesundheit „wichtiger“ seien. Bode: „Ich hoffe, dass sie nötigen Punkte zum Aufstieg holen und bin stolz, ein Teil der Mannschaft gewesen sein zu dürfen.“



Bis ein Nachfolger gefunden ist, habe der Mannschaftsrat die sportliche Verantwortung, erklärt Rösler. Der Vorsitzende: „Wir haben uns in dieser Situation eingeschworen, genauso engagiert weiterzuarbeiten und die Früchte zu ernten.“