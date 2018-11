„Nur“ 2:2 – Römstedt verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Das brisante Uelzener Stadtderby entschied der SC 09 erwartungsgemäß für sich, mit 3:1 Toren besiegten die Fischerhöfler das abgeschlagene Ligaschlusslicht Teutonia II. Niederlagen setzte es für Union Bevensen (3:4 in Woltersdorf), den FC Oldenstadt (0:4 in Dangenstorf) und den TV Rätzlingen (1:3 in Zernien).